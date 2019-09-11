憋尿导致心梗？这不是玩笑！

俗话说，活人还能让尿憋死？这话在医学家眼里看来，那是真的可能。尿与心梗、脑出血关系很大。

2010年春节，家住四川邻水县八耳镇的60岁老汉周富国准备去外地与儿子过年团聚，却不幸猝死在途中。事后，第三军医大学新桥医院急诊科主任史忠教授介绍，老大爷可能是憋尿的时间长，突然上厕所松懈下来，脑神经系统中的迷走神经亢奋，导致心律失常而猝死，但也不排除是因其他疾病而死亡的。

此外，第四军医大学西京医院神经内科教授粟秀初从医60年的生涯中，曾接诊过因憋尿而引起脑出血的病人（当然还有心肌梗死），病情严重的人，会导致死亡。粟秀初回忆说：在一年的春节前，接诊了一名在超市购物，因（排队买单）憋尿而引发大面积脑出血而猝死的老年女病人，身旁扔下一车付完款的年货。

关于中老年人憋尿的情况，有关专家特地做了一个小型调查，结果表明，夜间（特别是寒冷时）有尿不解，强忍到早上起床后才上厕所的人各档年龄都有，其中老年人居多，10个老年人中约有4~5个这样做。

当然了，憋尿的理由很多：如晚上怕冷不想起床憋尿；打牌下棋不想破了手气憋尿；在长途汽车上，不方便解尿而憋尿……但是，憋尿对人体造成的不可逆的损伤，你真的知道吗？

中老年人，尤其是有心血管问题的，在任何情况下，一定不要憋尿。因为每一个后果都太严重。憋尿一次，损害心、肾及血管。通常情况下，成年人每24小时产生的尿量是1000~2000ml，每天排尿4~5次，每次200~400ml，而因种种原因，有尿不解，这就是“憋尿”了。

很多人都有这样的经历：被尿弄醒了，继续睡，一整晚这样不肯去上厕所。但是你不知道：这样一憋，就是硬生生地把2斤含有氮废物、尿素、盐的水憋在膀胱里。

大量临床资料显示，约90%以上的脑出血患者有多年高血压病和动脉硬化病史。这样的中老年人，受长期血压升高、年龄增长和动脉硬化加剧等因素的影响，在硬化了的脑部小动脉壁上会突出来像米粒样大小的瘤样扩张（是一种微动脉瘤，一般感觉不到)。当遭遇心情激动、用力过猛或体内剧烈不适等激发因素时，血压就会急剧升高（憋尿），一旦超过了这种微动脉瘤瘤壁的承受力时，微动脉瘤就会破裂引发脑出血。因此，虽然高血压和动脉硬化是脑出血的发病基础，但是，由憋尿等多种内外因素导致血压的急剧升高，也是不可忽视的脑出血的直接诱因(外因）。

很多老年人都患有不同程度的慢性疾病，因此任何轻微刺激，都可能诱发老年心律失常发生。而尿潴留本身就是心脑血管病的发作的一个重要诱因。长时间憋尿后，突然“痛解”，不仅会让心律加快，易突发排尿性晕厥，诱发心脑血管意外。这也是为什么老年人几乎都是在清晨五六点的时候发生心肌梗塞或脑梗塞的重要原因，最严重的情况就是睡着死亡。

有人说，那我晚上不憋尿了，我上床前不喝水总可以吧？其实，这也是有害的，上床前如果不饮一点水，会更加容易造成体内缺水，使血液变得黏稠，继而引发心肌梗死及脑梗死。

憋尿还会造成膀胱内的压力增大，损伤肾脏排泄废物的代谢功能，让水和代谢废物在体内蓄积，从而引起肾功能衰竭，造成尿毒症，严重的危及生命，尤其是对有前列腺肥大和心血管病的老人来说更是雪上加霜。对于男性老人来说，含有细菌和有毒物质的尿液未能及时排出，就容易引起膀胱炎、尿道炎、遗尿等疾病。严重时，尿路感染还能向上蔓延到肾脏，引起肾盂肾炎，甚至引起肾功能不全。

所以，值得大家注意的是：

人老了，出门就怕找不到厕所，这一方面是脾胃肠道问题，一方面就是小便的问题。所以，老人出门前要上厕所，因为在大街上不容易找到厕所。

睡前一定要喝点温开水，半夜起来尿尿之前在床边先坐十秒，再站起来。上完厕所后，一定要再喝点温开水，哪怕是润湿下口腔，千万不要怕夜尿而不喝水，因为不喝水可能会夺走你的性命。

平时一定要多运动多锻炼，让心脏功能得到加强，人体不是机器，机器常用会磨损，人体刚好相反，常用会变强壮。

（杭州市疾控中心副主任医师 施水泉）