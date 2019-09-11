打个哈欠下巴掉了，怎么办?

日前，在一列由昆明南开往广州南的G2938次列车上，一名女乘客因为打哈欠导致下巴脱落，出现恶心、呕吐、言语不清、口角歪斜等突发状况。在听到广播求助后，同在列车上的广州医科大学附属第三医院急诊科罗文元医生第一时间赶到现场，仔细为这位女乘客检查，并现场快速施救，成功进行了复位。

哪些情况可致“掉下巴”？

罗文元介绍，“掉下巴”即颞下颌关节脱位，打哈欠导致“掉下巴”是由于张口过大引起颞下颌关节脱位。下颏轮周围有筋肉包绕，但前壁较松弛薄弱。当过度张口时，下颌骨的髁状突脱出关节之外，而不能自行复位。

当发生颞下颌关节脱位后，人的嘴巴无法正常闭合，流口水，无法咀嚼食物，说话含糊不清，张嘴时会感觉疼痛。值得注意的是，除了大笑和打哈欠外，下颌受到外力冲击，下颌关节损伤以及下颌周围肌肉损伤等都可以引起掉下巴。

有什么办法能预防“掉下巴”

罗文元建议，平时注意用牙来咀嚼食物的习惯，不要长期使用一侧牙齿咀嚼，以免造成单侧关节“过劳”；进食或大笑时，不要张口过大，用力过猛；食用硬物时，如螃蟹，尽量先利用工具处理；有夜间磨牙的习惯，睡觉时最好佩戴夜磨牙颌垫；牙齿咬合不好的人，最好到正规的医院矫正牙齿，减少上下牙齿咬合时对撞产生的咬合创伤，避免引发颞下颌关节疾患。

如果不小心“掉下巴”了，广州医科大学附属第三医院急诊科主任医师陈德雄建议，不要惊慌，不建议自行进行复位，应尽快前往医院寻求专业帮助，因为下巴脱落的时间越久复位越困难，如没有及时复位还可能导致后期复位困难需要手术干预。有过“掉下巴”经历的人，在日常生活中更要注意不要张口过大、用力过猛。（余燕红、白恬、祝志森）