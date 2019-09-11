糖友运动，这“三宝”不能离手

运动是糖尿病管理的五驾马车之一。医生一直建议糖友们多做运动，据研究显示，运动可以改善葡萄糖耐量减低和空腹血糖受损状态，降低糖尿病发生率并延缓发病时间，可以说运动是控糖的良方！

然而，恰当的运动方式、运动量和运动时间会给患者带来不良反应和损伤，比如骨骼肌损伤、骨折、关节损伤、皮肤损伤、低血糖、蛋白尿、眼底出血、心肌缺血等。所以，糖友的运动需要专业人员的指导和监督。

你是否需要在运动前咨询医生？

稳定期的1型糖尿病、肥胖的2型糖尿病、病情控制稳定的2型糖尿病、稳定期的妊娠期糖尿病，这些患者均可以适合做运动来降糖。

广东省中医院二沙分院内分泌科主治医师何嘉莉说，糖友做运动首先要弄清楚自己是否合适运动，所以对照以下表格，看看自己是否合适去做运动。（表一）

当一个以上的问题答“是”时，在开始活动前应咨询医生选择中等强度的运动。

糖友运动带“三宝”

糖友出门运动时，这三样东西千万别忘记带。一是糖尿病急救卡，注明家庭地址和电话；二是几块饼干或糖果，以防出现低血糖；三是一瓶矿泉水，每半小时喝200毫升。

何嘉莉提醒，运动时有三部曲：运动前热身5-10分钟；中等强度运动20-30分钟；运动后整理5-10分钟。何为中等强度的运动呢？这里有个简易的计算法：脉率=170-年龄±10次。运动后感觉周身发热、出汗，能与人交谈，不能唱歌，不是大汗淋漓，气喘吁吁。以50岁的病友为例：运动时保持脉率为（170-50）120次/分，而50岁的肥胖患者可适当加大运动强度，运动时保持脉率为130次/分为宜。（表二）

提倡有氧运动

糖友在运动的时候，最好能避免无氧运动，即针对特定肌肉的运动，突然发生爆发力的运动，不能促进心肺功能，会引起血氧不足、气急气促等，比如举重、摔跤、铅球、百米赛跑等。

何嘉莉表示，更提倡有氧运动，即一种有节奏的、连续性的运动，消耗葡萄糖、消耗脂肪、增强心肺活动，如：快走、慢跑、爬楼梯、骑自行车、做广播操、打乒乓球、打太极拳等，这样的运动对糖友更安全、更有效。

最后专家还提醒，在运动后检测血糖，并且做好记录，看看自己的血糖是否有变化，从而更好地指导降糖治疗。

Tips：

糖友哪些情况不适合运动？

如果糖友有急性感染、严重视网膜病、严重肾病、下肢坏疽或破溃感染、血压过高（收缩压大于180mmHg)、血糖控制不好、心肺功能不全等情况则不适合做运动。（羊城晚报记者 张华 通讯员 吴远团）