越焦虑越爱刷手机？虚拟快感让人总想点开“下一个”

相信很多人存在这样的心理：一开始玩手机只是想放松一下，可玩着玩着，想到工作或生活有那么多压力，就根本不想放下手机。为什么明知有工作学习任务没完成，却还是再玩一会儿？为什么明明很焦虑，但就是停不下来呢？其实，这跟手机的成瘾机制有关。

高焦虑人群更容易手机成瘾

当我们受工作压力困扰时，最常想到的减压方法就是玩手机。英国德比大学研究人员在线调查640名13岁至69岁智能手机使用者，发现受情绪问题困扰的调查者容易把手机当作放松手段，过度使用手机。焦虑程度越重，手机使用越多。

为什么会这样呢？因为手机提供了一种虚假快感，这种快感能缓解现实焦虑。

面对现实的工作任务，我们需要付出艰辛的努力，才有可能获得业绩的成就、老板的认可、自我价值的实现。但手机世界就不一样，你只需10分钟，就能在一局小游戏中体验舍我其谁的成就感，只需1分钟就能通过一条朋友圈获得别人的点赞，只需15秒就能在一个短视频中满足成功的幻想。

在手机提供的虚拟世界中，你想要什么，只要付出很小的代价，便能得到满足。奖赏来得如此容易，让你忘却了让人沮丧挫败的现实生活，你迫不及待追求下一次快感体验，再刷一条微博、再看一个视频、再开一局游戏……手机成瘾由此形成。

手机成瘾与多巴胺有关

手机成瘾跟酒精药物等物质成瘾一样，都跟大脑的多巴胺奖赏通路有关。多巴胺是一种传递欣快感的神经递质，它让人们不断产生“再来一次”的期待，从而诱发成瘾行为。游戏里那些闪闪发光的金币、欢快悦耳的声效，短视频5秒钟就引人爆笑的包袱，朋友圈动辄几十上百人的关注，让大脑的多巴胺分泌激增，堪称新时代的可卡因。

那么手机成瘾是一个怎样的过程，为什么手机成瘾会让人停不下来呢？

在上瘾的情况下，大脑会经历3种变化：脱敏反应、敏化反应和前额叶功能退化。

脱敏反应，是指大脑在适应某种刺激之后，持续分泌的多巴胺，让人渴求不断重复快感体验，所以你总想点开“下一个”。然而重复过多之后，大脑产生耐受性，你需要更多的刺激，才能获得等量的快感，否则便引发戒断反应的焦虑。于是你需要“吸食”更多的信息才能满足大脑的快感需求。

敏化反应，是人们对能诱惑成瘾的信息更敏感，你的注意力被上瘾物牢牢锁住，除了玩手机，你对其他的事都不感兴趣。

前额叶具有控制行为冲动、理性分析与决策的功能，前额叶功能退化，将导致成瘾者不顾后果、失去自控力。这是玩手机刹不住车的生理基础。

从前期的快乐满足到戒断焦虑，再到你无视现实沉迷手机，直至你控制不住自己，你被手机奴役了。沉迷手机的我们，看起来玩得很开心，实际却成了手机的猎物，让我们远离真实世界，活在失控、焦虑和孤独之中。就像希腊神话中的海妖塞壬，日日夜夜唱着动人的歌声，诱惑无数船只触礁沉没，最终成为她的猎物。

停止手机依赖，过有意义的生活

玩手机并不能真正帮我们缓解现实焦虑，它不过是虚幻的逃避策略罢了。焦虑作为一种情绪信号，提醒你有威胁存在，需要通过行动解除威胁，而逃避并没有真正解决问题，所以无法化解焦虑。越焦虑越玩手机，越玩手机越焦虑，如果你不及时刹车，很容易形成恶性循环。

玩手机也并不能给我们带来真正的快乐。相反，你通过手机获得廉价且短暂的快乐之后，是深深的虚无感。你感到很空，什么也没得到；你还感到懊悔，责怪自己为什么浪费那么多时间做没意义的事。

人类这种复杂的高等动物，不只追求单纯的快感，还追求意义感、价值感和成就感。当你完成极富挑战的工作任务，你会感到由内而外的满足与充实，这时大脑分泌的是一种叫内啡肽的天然镇定剂，它能让你感到宁静与愉悦，帮你排解压力和不快。内啡肽与多巴胺不同之处，在于内啡肽需要人们付出实际的努力，才能获得，且它带来的快乐是真实、持久且有意义的。

结语：当你因为学业或工作的压力，忍不住要拿起手机时，建议自己设置一个停止时钟，防止成瘾失控。此外，用冥想、静坐、直面问题、求助他人等缓解焦虑的有效方法，来替代玩手机的操作，能让我们过得更健康、更可控。

（作者系国家二级心理咨询师）