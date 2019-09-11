中国农科院：非洲猪瘟疫苗即将进入临床试验

记者从中国农业科学院举行的非洲猪瘟防控与生猪复养技术推介会上获悉，中国农科院哈尔滨兽医研究所于前不久筛选出一株非洲猪瘟双基因缺失弱毒活疫苗，已完成实验室研究，突破以原代骨髓巨噬细胞实现疫苗规模化生产的重大技术瓶颈，完成兽药GMP条件下的中间产品制备和检验。近期已提出生物安全评价申请，即将进入临床试验阶段。

针对稳定和恢复生猪生产的迫切需求，中国农科院哈尔滨兽医研究所联合大北农集团，形成了“规模化猪场生物安全防控技术体系”，制订了《猪场复养技术要点》，指导猪场开展复养工作。目前，该技术已在黑龙江大北农猪场推广，在大北农辽宁北镇二场成功复产，该猪场6月底以来已转入基础母猪6504头、分娩3205窝、家庭农场投苗32户，提高了企业信心，10月中旬有望实现“满负荷运转”。相关措施和标准操作程序可为其他养猪企业复养及非洲猪瘟防控提供有益借鉴。

所谓猪场复养，是指猪场发生疫情后，通过清洗消毒等方法清除场内已存在的病毒，并采取综合措施有效阻止病毒再次入场，重新引进生猪开始生产的过程。来自中国农科院的消息称，复养是一项基于生物安全措施的系统工程，涉及条件保障、饲养管理、饲料营养、环境控制、疫病防控等。据介绍，该技术体系以多重阻断与杀灭、建立标准操作规程为生物防控核心，涵盖清场消毒、人物猪车流动、舍内操作等环节。

据了解，下一步，中国农科院将采取院企合作的方式，分析确定非洲猪瘟所有可能的传入途径，协助养猪场牢固树立生物安全意识，进一步完善科学性、针对性和可操作性强的复养相关技术规程，组织开展技术人员培训，面向更多的企业与养殖场进行推广，为猪场复养工作提供有力保障，为稳定我国生猪产业和保障猪肉供给提供重要的技术支撑。（中国青年报·中国青年网记者 邱晨辉）