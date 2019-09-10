2019配镜师推广研讨会在京举行

9月9日，由中国眼镜协会旗下《中国眼镜科技》杂志主办，上海依视路视力健康基金会协办的2019配镜师推广研讨会在北京举行。据悉，此次研讨会的举行是为了进一步推进验光配镜行业人才职业化，促进眼镜验配行业升级与转型，实现可持续发展。

据悉，中国眼镜协会副理事长、视光师专委会主任委员齐备，首届配镜师推广委员会主任、天津市眼镜行业协会会长李捷，配镜师推广委员会副主任、上海依视路视力健康基金会发起理事何毅等嘉宾参加了此次研讨会，共同就配镜师推广这一话题，给出了自己的见解。在研讨会上，研讨会的主办方和协办方还共同发起组建“配镜师推广委员会”。

据了解，视力不良已是目前影响国人身体健康的最大威胁之一，要改善视力不良，验光配镜是最便捷有效的方法。与会嘉宾表示，目前，我国验光配镜行业真正具有专业知识和专业技能、符合资质的验配人才仅数千人，视光人才缺口较大。

中国眼镜协会副理事长、视光师专委会主任委员齐备

研讨会上天津市眼镜行业协会会长李捷表示，我国眼镜行业目前处于关键的发展转型节点。我们希望切实投入到该行业的改革和创新中去——从可持续发展角度出发，将眼镜零售向视力健康服务方向改造提升，培养专业队伍才是真正的眼镜行业发展之道，而当务之急是培养和建设配镜师队伍。”

首届配镜师推广委员会副主任、上海依视路视力健康基金会发起理事何毅

据悉，在视光行业相对成熟的欧美国家，配镜师是一个独立的职业，与眼科医生、视光师共同构建起视力健康服务的从业人员体系。验光配镜与普通服务业不同，是直接关乎眼健康，影响人们生活质量的重要健康服务行业之一。只有用足够规范的专业为社会公众提供服务，行业才能更规范、更健康地发展。会上，上海依视路视力健康基金会发起理事何毅何毅表示：“对眼镜验配行业而言，传统的方式已经很难满足未来眼健康服务行业标准化的需求。此次与各方携手，推进行业的职业化，将提高眼镜验配行业从人员的技能，促进眼镜行业自主自律与健康、可持续的发展。”