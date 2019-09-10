亳州中药材商品交易中心正式开门迎客 

据悉，经过五年筹备，9月8日，亳州中药材商品交易中心启动仪式在亳州举行，智慧药市平台同时上线。据了解，此次启动仪式备受中药材行业关注，同时也得到安徽省政府、亳州市政府及中国中药协会的支持，500余名嘉宾出席了此次活动。

中国中药协会副会长刘张林出席启动仪式并表示，建设大宗中药材交易平台是发挥好亳州现代中医药产业发展的历史传承、资源禀赋和产业集聚等优势，是服务人民健康，贯彻落实健康中国战略的重要举措。亳州中药材商品交易中心作为安徽省人民政府批准设立的中药材交易平台，应扛起大旗，以创新的商业模式，智慧便捷的交易方式，服务中医药全产业链，带动上游中药材种植产业，整合下游中药材生产加工业务，推动中药材交易朝着标准化、现代化发展。

据了解，亳州《打造“世界中医药之都”三年行动计划（2017—2020年）》将着力塑造“三大品牌”，即：“世界中医药之都”，“世界中医药大会永久会址”，“世界中医药健康养生旅游目的地”。

据介绍，作为安徽亳州打造三大城市品牌的有力支撑，珍宝岛集团充分承载亳州中医药事业发展规划中“加强现代中药物流体系建设、建设中药材商品交易中心、建设中药材电子商务平台、建立中药材溯源体系”的落地思路，经安徽省人民政府批准，建立亳州中药材商品交易中心。

珍宝岛集团董事长方同华介绍到，在国家发展中医药事业的政策支持与鼓励下，围绕传承和创新中医药文化，集团提出了“中药材+互联网”的发展理念和产业模式，致力于以亳州中药材商品交易中心“平台+实体”智慧药市，构建“互联网+”环境下中药材现代市场流通体系，引领传统中药材交易转型升级，推动中药材质量标准化、中医药产业现代化，中医药文化国际化发展。

据了解，亳州中药材商品交易中心品牌定位为“智慧平台，融贯中药材交易全领域”，致力打造以“智慧药市、智慧交易平台”为创新机制的全新中药材产业体系。立足中药材全产业链，通过“平台+实体”，以“统一质检、统一仓储、统一包装、统一购销、统一结算、统一管理”的“六统一”的运营模式，运用“中药材+互联网+仓储物流+质量检测+金融服务+产业配套”全新商业模式，建设有大宗中药材电子交易平台、中药材电商平台，打造线上与线下相结合的全新交易体系、仓储物流体系、质量检测体系、金融服务体系、中药材大数据库及全产业链溯源体系，从而推动传统中药材交易和传统中药产业转型升级。

据悉，亳州中药材商品交易中心将于9月9日正式启动运营，同时交易中心是“2019年国际（亳州）中医药博览会暨第35届全国（亳州）中药材交易会“官方主办单位之一，也是本次药博会中医药展、食品酒类展暨机械设备展的布展地点。