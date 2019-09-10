这些不良饮食习惯你有几个？"吃"出来的胃病需了解

因为快节奏的生活，人们往往忽视了对日常饮食的要求；不健康的饮食习惯，让不少人的胃出了问题。那么，有哪些不良的饮食习惯会引发胃病呢？一起来了解一下。

常见的不良饮食习惯主要集中在进食方式和进食内容两方面：

1.进食不规律：常见于上班族。中午忙于工作顾不上吃午饭，吃饭赶时间，或者因为熬夜加班，第二天起不来不吃早餐等，都是其表现。

2.狼吞虎咽：咀嚼不细、狼吞虎咽，会使粗糙的食物直接磨损胃黏膜，并增加胃的负担，使食物在胃内的停留时间延长，从而造成胃“疲劳”、胃动力下降。

3.饮食不洁：幽门螺旋杆菌感染是慢性胃病的重要诱因之一，此种细菌的感染大多是由于饮食不洁、相互传染所致，病菌可通过共用餐具、牙具以及接吻等行为传播。分餐制可以降低感染幽门螺杆菌的几率。

4.口味重：盐腌蔬菜、肉和加工肉等含有的大量硝酸盐和亚硝酸盐，在胃中可转化为强力的致癌物质。另外，经常或大量食用辣椒、火锅等，也会刺激胃黏膜，引起胃黏膜损伤，造成胃肠道功能紊乱，甚至诱发胃溃疡等疾病。

5.剩饭剩菜：相对于一些年轻人大手大脚地浪费粮食，多数老年人会表现出另一种极端，那就是剩饭剩菜热了好几遍、放了好几天也舍不得扔。有研究发现，剩饭被重新加热后，其中的淀粉会产生“老化”现象，使其难以被人体水解或消化。长期食用这种冷后重热的饭，容易患上消化不良。

6.刺激性饮品：酒精、冷饮、浓茶对于胃黏膜都会产生较大刺激。可乐、雪碧等碳酸型饮料，如果一下子喝太多，其释放出的二氧化碳很容易引起腹胀，影响食欲，甚至造成胃肠功能紊乱。

此外，精神因素也和胃部健康密切相关。情绪波动会影响到消化系统神经。胃痛可能是因为胃部已经出现轻微病变，紧张情绪促进胃酸分泌，对病变部位产生刺激，从而产生疼痛。

本文由北京中医药大学东方医院消化内科主任李军祥进行科学性把关。专家擅长治疗慢性胃肠病如溃疡性结肠炎、萎缩性胃炎等。