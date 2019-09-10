椎管狭窄治疗 不必大刀阔斧

俗话说，人老腿先老。“腿老”有很多症状，如果腿部麻、胀、疼痛，没有力量，问题很可能在腰部。东城中医医院主任医师黄沪说，年轻人腿疼的原因多是腰椎间盘突出，年纪大的患者腿疼多是椎管狭窄。

椎管狭窄与老龄化相关

黄沪解释说，椎管狭窄与老龄化密切相关。随着年龄增长，各个器官都会发生退化，其中脊椎退化就会导致增生。这种增生不仅是骨质增生，也包括韧带的增生。而韧带的增生肥厚就会导致椎管狭窄。

不同部位的椎管狭窄引发的腿疼症状也不一样，有的会导致小腿疼痛麻胀，有的会导致大腿或者臀部的疼痛麻胀。此外，其他一些疾病也可能引发腿疼，这就要与椎管狭窄导致的腿疼加以区别。

黄沪说，腿疼患者经常会出现间歇性跛行，也就是走一段路必须要歇一会儿才能接着走，血管闭塞性脉管炎也会导致这种症状，但往往没有腿部麻木；静脉曲张患者也会腿疼，但疼痛程度比较轻，患者常伴有下肢浮肿情况，而椎管狭窄患者一般没有腿部浮肿情况。

中医不主张手术治疗

椎管狭窄患者在治疗中会发现，中西医理念有所区别。西医对于严重的椎管狭窄往往采取手术治疗，中医多采用保守治疗。

“绝大部分椎管狭窄患者都不需要手术治疗。”黄沪说，椎管狭窄不是一天形成的，很多患者在出现韧带增生前就有脊柱不稳等情况，增生是身体在“代偿”思想“指导”下出现的，是为了让脊柱更加稳定。如果在治疗中通过手术彻底去除，反而会导致脊柱再次出现不稳。

黄沪建议，对于分椎管狭窄较轻的患者可以通过推拿正骨、拔罐、理疗等方式治疗；对于较重的患者可以通过针刀治疗。“治疗之后椎管可能还是狭窄的，但不影响生活质量就足矣。”患者平时要注意保暖，预防扭伤等各种外伤，可以做平板运动来增强腰背和腹部的力量。（记者 岳清秀）