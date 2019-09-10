注意 自杀是有危险信号的

9月10日是第14个“世界预防自杀日”。自杀，是一个沉重的问题。但近年来，随着社会竞争压力不断增大，有人在遭遇困难或当纠纷无法解决的时候，选择了自杀这种残酷的处理方法，令人痛心和婉惜。

精神心理专家表示，有些人在一生中可能有过自杀的念头，如何能够识别周围人甚至自己的自杀危险信号，并寻求到有效的帮助措施，是预防自杀的重要手段。自杀的危险信号，其实也是自杀者的求救信号。首先是言语上直接或间接的表达，如“活着太痛苦了，是家人的累赘，不想再坚持了”“我的问题无法解决，没有人能够帮我，没有我大家会更好”等等，或者谈论与自杀有关的事情，开自杀方面的玩笑，谈论自杀的具体计划等。其次，可能表现在情绪上面，绝望、焦虑、抑郁、愤怒、孤独、悲伤、内疚、无助、失控感都是自杀的危险因素。

另外，在行为方面的表现，可能会有分发财物、与人道别、赠送财物、滥用酒精或药物、变得极端和冲动、原本抑郁的表现突然好转等。最后是生理上的表现，比如缺乏兴趣、食欲性欲下降、睡眠问题等都是自杀者所面临的苦恼，也是促使其自杀的危险因素。当危险信号出现时，应该积极寻求专业自杀危机干预机构的帮助。