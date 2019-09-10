备孕 要不要查激素六项

“激素六项是女性生殖功能状态的重要评价指标，在备孕的每一环节中都起着非常重要的作用。”解放军联勤保障部队第九〇〇医院妇产科主任医师何春妮强调。

激素六项检查分为以下几个：

卵泡刺激素（FSH） 由腺垂体（垂体前叶）产生的，低于正常值，提示垂体或者上游的下丘脑出问题；高了提示卵巢功能衰退。

黄体生成素（LH） 由腺垂体产生的，数值太低的意义和FSH类似。多囊卵巢综合征患者的LH通常会比FSH高。

催乳素（PRL） 由腺垂体产生的，主要用于促进乳腺发育和泌乳。PRL过高会抑制排卵，引起不孕和月经失调。

雌二醇（E2） 主要由卵巢生产的激素。在排卵前会有一个高峰值，怀孕后也会升高。如果卵巢功能衰退，E2会明显降低。月经期查的E2如果高了反而有问题，可能提示卵巢功能不好。

孕激素（P） 由卵巢生成，怀孕3月之后以胎盘产生为主。排卵后的黄体中期，P达到最高值，如果这时测的值低了，提示黄体功能不全。

总睾酮（T） 由卵巢和肾上腺皮质分泌。多囊卵巢综合征通常T会升高，一般不超过正常值的两倍。如果过度升高，可提示有卵巢男性化肿瘤、肾上腺皮质增生等问题。（吴志整理）