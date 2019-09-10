户外登山“悠着点”！特殊人群需谨慎
北京市疾病预防控制中心慢性病预防与控制所 董忠 董晶
秋季气候舒适，是开展户外登山运动的好时候。登山运动可以提高心肺功能，提高神经系统机能，增强肌肉力量，提高身体的协调性、平衡性、柔韧性和灵敏度。登山运动的运动量高于散步或慢跑，更有助于消耗体内多余的脂肪。此外，登山运动还有愉悦放松、降低忧虑、加强与他人沟通的作用，是强身健体、修养身心，提高身心综合素质的理想运动之一。
户外登山“悠着点”
选择适合的登山点、登山时间和登山装备。登山地点的选择应以安全性为前提，攀登难度应符合自身的运动条件。登山时间应避开气温较低的早晨和傍晚。登山前应了解当地地形及气候状况，选择合适的鞋及衣服。随身带水，必要时可使用登山杖。
登山前先热身。登山前应先做一些准备活动，特别是下肢，可以通过压腿、屈膝、活动脚踝等方式，防止肌肉、关节僵硬。
注意登山姿势。上山时两膝自然弯曲，身体注意前倾，用全脚掌或脚掌外侧着地，两腿用力攀登，两臂协调摆动。下山时，注意膝盖处略弯曲，身体直立或稍后仰，不可速度太快或奔跑。
速度适宜，不可勉强。开始登山时应采取慢速，适应一段时间后，逐步加快速度或维持在一个平和的速度，但不要过于剧烈，这样可以走得久而舒适。切不可过度透支体力，如出现关节疼痛、胸闷、气喘等情况一定要停下来休息。
特殊人群需谨慎
老年人群：山区气候多变，日夜温差大，一定要先掌握山区的气候状况。应选择合适的登山途径，做好规划，选择好装备。选择的衣物应具有良好的排热及抵抗低温、风雨的作用。登山前做好热身运动，登山时循序渐进，量力而行。并应定期进行全面的身体检查，以评估自己是否适合进行登山活动。
慢性疾病人群：对于慢性疾病患者来说，登山运动并不一定适宜。例如高血压患者如果血压波动大，心、脑、肾等器官存在不同程度的老化和血管硬化，或合并其他慢性疾病，登山时容易发生脑出血、心肌梗死等意外事件。如果平时有头疼、眩晕等症状，就不适宜登山。糖尿病患者如已有足部或下肢血管病变，也不适宜登山。登山时，膝关节所承受的压力大大增加，容易受伤。对于关节本身有伤的人群来说，也不适宜。因此，慢性疾病患者是否能够登山，应经医生评估后遵医嘱进行，或选择其他运动方式。（本报记者杨金伟整理）
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