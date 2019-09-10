小患儿的隐私也应保护好

肠镜检查需将裤子脱下，小患儿感到难为情，双手遮前挡后，不愿意配合。武汉儿童医院花心思“开发”了一款带围裙的开裆裤，既不耽误做检查，又保护了小病号的隐私。患儿家属对这项人性化的小创新称赞不已。

8岁的小妍（化名）来自河南信阳，频繁拉肚子，有时大便带血。妈妈不放心，带着小妍到武汉儿童医院就诊。医生安排小妍进行肠镜检查以排查病因。得知要脱裤子，小妍既害羞又有些恐惧。看到她有些排斥后，内镜中心护士长徐平平递给小妍一条裤子，让她换上。小妍换上才发现，这是一条开裆裤，但外面加了一条围裙，做检查时只要掀起小裙子就行，完全不用担心暴露太多。小妍穿着这条特殊的裤子，顺利接受了检查。

徐平平介绍，通常做肠镜检查时，患儿需将整条裤子脱下或褪半条裤腿，暴露出臀部，以便医生操作。她观察到，年龄大一点的患儿，已有性别意识，常常对脱裤子感到难为情。他们有的用双手前遮后挡，有的紧紧地抓着裤子大哭大闹，怎么也不愿意配合。

能不能有一条既方便操作，又能保护患儿隐私的裤子呢？徐平平一番琢磨后，设计了多功能“肠镜检查专用裤”，在开裆裤外面加了一条围裙，乍一看以为是穿着裙裤，检查时可以掀开围裙盖着肚子，不需要时就放下遮住隐私。特制开裆裤分大中小3种型号，有薄款和厚款，免费给患儿使用。

2014年，肠镜检查专用裤在武汉儿童医院内镜中心推广使用。5年来，已有万名患儿受益。一些在这进修的医生还将这一小发明带回当地医院进行推广应用。（特约记者 王琛 通讯员 薛源）