不敲房门的父母有多“可恶”

在日常的生活中，家长和孩子之间难免有些矛盾，就比如进房间敲门的事情，这个事情非常小但是却真的会影响到孩子。我身边有很多人吐槽这一小细节，他们认为，不经过同意就进出房间，和偷看日记有什么区别。

在知乎上看到了一个故事，讲的就是因为这一件小事，而给孩子造成的心理负担：

写这个故事的人是一个姑娘，在她的回忆里，从她记事起就特别厌恶她妈妈的权威性。而她妈妈说过最多的一句话就是：“我是你妈，我就是说错了，那也是对的。”也正是因为这句话导致了家庭很多矛盾。

就比如姑娘的妈妈进她的房间时从来不敲门，也不允许姑娘锁门。有时候晚上睡觉，或者是清晨还没睡醒的时候，姑娘的爸妈就会进来找东西。

没有办法，姑娘只能把门锁住，但换来的就是训斥。毕业之后，姑娘去到了离家很远的地方，自己租房子住，当有了属于自己的空间时，她说：“那一刻我终于觉得这就是我想要的自由。”

这让我们想到了热播剧《小欢喜》中的乔英子，妈妈过度的爱让她感到窒息，唯一追求的自由就是离开妈妈。父母为了不让孩子锁门，就把房间门锁去掉。家长可能觉得没有什么，但是对于孩子来说，这就是一种极端的行为。毫不夸张地说，当孩子觉得自己的隐私可能会被父母随时窥探，慢慢地，在孩子心中就会将自己身边最亲近的父母，视作自己最大的对手。

根据英国的一位心理学教授的研究显示，孩子在青少年时期对自己隐私的重视，超过了他一生中任何一个时间段，甚至包括成年时期，可以这么说，隐私对于孩子的重要性不亚于父母在孩子心里的地位。

其实，在婴幼儿时期时，孩子就已经有了自己的隐私，只不过自己需要依赖父母存活下去。

少年时期，孩子可能会将父母看作自己的榜样。但是进入青春期以后，孩子就有了一种成人意识，隐私意识特别强烈。而家长在这个时期最担心孩子会走上歪路，孩子越是隐瞒什么，家长就越觉得好奇，往往像这种时候，也是亲子之间矛盾最激烈的时候。

想要缓解这样的关系也很容易，给孩子足够的空间，尊重孩子的选择。我们可以从小事做起，比如，父母进孩子房间门时要敲门，动孩子的东西时要经过同意，不要随便偷看孩子的日记和手机。而且这样的意识要从小教育，给孩子更换尿片时给孩子说一声，让孩子意识到自己的隐私权是很重要的事。

家长的心情也是可以理解的，觉得孩子还小，也害怕自己会和孩子有代沟，所以就会想了解孩子很多东西。但是每个人都需要隐私，对于孩子来说也是这样，每个孩子都需要自己的世界，尤其是内向的孩子，更需要一个自己的空间，家长越是想了解孩子就越会害怕，就像手里的沙子一样，握得越紧流失得越快。

不懂得尊重孩子隐私的家长，孩子长大也不会尊重别人。

文/福林妈咪