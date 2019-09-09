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2019年城市医联体建设工作推进会在长沙召开

2019年09月09日15:43 来源：人民网-人民健康网

据悉，为贯彻落实党中央、国务院关于推进分级诊疗制度建设的决策部署，加快推进城市医联体建设，8月30日，国家卫生健康委卫生发展研究中心在长沙市召开第二期城市医联体建设工作推进会。国家卫生健康委医政医管局副局长邢若齐对现阶段医联体建设工作取得的成效进行了总结，并要求各试点城市要准确把握推进医联体建设的重点工作任务。

国家卫生健康委医政医管局副局长邢若齐

邢若齐表示，各试点城市要进一步完善城市医联体服务体系网格化布局，完善运行管理机制，优化分工协作机制，健全保障机制。同时强调，各地要加强组织领导，狠抓工作落实，加强绩效考核，强化宣传推广。在改善医疗服务行动计划方面，各地要坚持“两手抓”，一手抓供给侧结构性改革，通过分级诊疗、医联体建设，优化医疗资源结构与布局；一手抓需求侧感受，通过改善医疗服务，增强群众获得感。

国家卫生健康委医政医管局医疗资源处副处长胡瑞荣

国家卫生健康委卫生发展研究中心赵琨

会上，国家卫生健康委医政医管局医疗资源处副处长胡瑞荣对城市医联体建设的相关政策文件进行了解读。国家卫生健康委卫生发展研究中心赵琨教授介绍并分析了分级诊疗制度和医联体建设第三方评估的有关情况。湖南、浙江、镇江等地就分级诊疗医联体典型经验进行了交流。

(责编：王黔(实习生)、孙博洋)


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