专家提醒：运动后四肢发软小心低钾症

随着入秋后天气变凉，傍晚出来运动的市民多了起来。一些市民由于运动较为剧烈、没有及时补水，出现四肢发软等症状。专家提醒，剧烈运动后要注意及时补钾补水，小心低钾症来袭。

32岁的雷先生读大学时经常踢球，参加工作后不怎么运动了，这些年长胖了不少。半个月前，他得知一名大学同学突发心梗后决定加强运动，每天下班后只要有时间就去踢球。

几天前，雷先生踢完球后感到身体不适，以为休息一晚就会没事，但第二天症状加重，四肢松软无力。随后两天，他排不出大便，肚子胀痛。在武汉市中心医院急诊科，被确诊为低钾引起的软瘫和麻痹性肠梗阻，进行补钾、通便、补液等治疗后逐渐康复。

武汉市中心医院急诊科主任艾芬介绍，低钾症是电解质紊乱的一种，除了导致肌无力，还可以导致恶心、呕吐、腹胀、麻痹性肠梗阻，严重者甚至可导致心脏停搏。

艾芬提醒，临床上的低钾症患者多与剧烈运动、大量出汗未及时补水有关。市民运动时要注意及时补水，以少量多次为宜，淡盐水最好；也可以喝些含钠、钾元素的运动饮料，但注意不能太甜，避免血糖迅速升高造成血钾减少。出现低血钾症状应及时就医。（记者黎昌政）