智慧医疗“上岗” 名医好药送到边远地区

健康手环实时监测自我健康，遇到紧急事故可一键求助；数字病床让老人在家也能享受和在医院一样的慢病监护；智慧急救平台让急救更精准、智能……在重庆，不少人工智能、物联网、互联网医疗服务产品已经在开始应用。

“智慧医疗”是当前热点研究和应用领域，尤其在5G技术加持下，对弥补优质医疗资源不充足、分布不均衡，以及解决社会老龄化问题提供了更多的解决可能。

“智慧医疗要放大专家的智能、放大优质医疗效能。”中国工程院院士韩德明在重庆市卫生健康委员会举办的2019智博会智慧医疗高峰论坛上说，如今医疗服务已经从以疾病治疗为中心，逐步向以人民健康为中心转变，疾病的预防和健康管理正变得日益重要。为了破解优质医疗资源分布不均的难题，要建立快速精准的智能医疗体系，更多地推广柔性可穿戴设备，以及生物兼容的医学人工智能监测辅助治疗系统，在医院层面提高诊断效率，在居民层面降低健康问诊的成本，通过远程诊疗、远程影像、远程送药等智慧服务，让百姓在家门口或足不出户就能获得优质的健康服务。

当前，重庆也正在以大数据智能化为引领推进智慧医疗建设。重庆市卫生健康委相关负责人介绍，截至目前，重庆的全民健康信息平台汇聚了3315万份的个人健康数据，建成了电子病历、电子健康档案、全员人口家庭信息和基础资源四大数据库，“纵向到底、横向到边”的信息化建设布局初步建成。

同时，远程医疗服务覆盖重庆市90%的区县，其中有13个区县建成了区域影像会诊中心，远程心电系统覆盖了38个区县；部分医院与市外医院开展远程会诊、远程查房，教学医院与基层社区建立了进修培训与带教合作关系，疑难重症病人可通过绿色通道转到大医院，康复病人也能无缝对接基层社区。

“在智慧医疗提供便捷服务的同时，网络安全问题也要重视。”中国工程院院士沈昌祥表示，任何一项科技的突破首先需要解决的是安全性的问题，医疗科技也不例外。医疗设备将检查数据电子化后，没有考虑这些数据的安全问题，一旦这些数据通过互联网传输、泄漏，会造成很大的安全隐患。

沈昌祥认为，利用网络安全的方法对智慧医疗设备进行认证、加密保护等措施，提前未雨绸缪，在5G时代，智慧医疗应实现从被动防御到主动应对转变。（记者雍黎）