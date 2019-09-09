高盐摄入影响健康 调整生活方式阻击慢性病

“世界卫生组织指出，通过生活方式的调整可预防80%的心脑血管病和2型糖尿病，55%的高血压和40%的肿瘤。”日前，在由中国疾病预防控制中心等主办的第八届中国健康生活方式大会暨首届中国减盐大会上，中国工程院院士、中华预防医学会会长王陇德说。

王陇德指出，我国慢性病防控形势严峻，2012年我国慢性病死亡人数占总死亡人数的86.6%，其中心脑血管病为首要死因，占慢性病死亡的51%，占总死亡的44.2%，2000年这个数字分别是41.4%和34%。吸烟、身体活动不足和高盐、高脂等不健康饮食是慢性病发生的主要行为危险因素，亟待控制。

王陇德认为，高盐摄入是影响我国居民身体健康的重要因素，我国居民平均每天用盐10.5克，大大超出世界卫生组织和“健康中国行动”中每天不超过5克的推荐量。因此，他倡议，健康成年人每天食盐不超过5克；家庭烹饪少放盐和酱油，学会使用定量盐勺；减盐需要循序渐进，可以用辣椒、大蒜、胡椒为食物提味，逐步改变口味；少吃榨菜、咸菜和酱制食品；购买包装食品时选择“钠”含量低的食品；减少使用调味品；少吃加工食品和罐头食品；盐可能隐藏在你感觉不到咸的食品中，要警惕“藏起来”的盐；在外就餐时，主动要求餐馆少放盐。

中国疾控中心党委书记李新华表示，减盐早已被列为最具性价比的健康干预措施之一，我们要对标健康中国2030规划目标，参考世界卫生组织SHAKE减盐策略，认真开展减盐工作。（记者付丽丽）