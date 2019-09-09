金龙鱼1：1：1奥运健康品质 助力人民广场舞燃动淮安夜

9月5日，由人民网·人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“奥运健康中国行·金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛淮安站在淮安万达广场正式拉开序幕。

“淮水东南第一州，山围雉堞月当楼“淮安地处洪泽湖畔、运河之滨，风景秀丽，人杰地灵。闻名遐迩的淮扬菜以及江淮流域文化在此起源，“南船北马，九省通衢”更有中国运河之都的美誉，伟人周恩来同志的故里亦在此处。古往今来淮安以其独特的风情风貌、深厚的历史文化底蕴，孕育出无数人杰才俊，古有才俊魅力四射，今有舞者神采飞扬。今日追逐健康活力的广场舞阿姨们将以别样风情表现淮安人民鲜活的生命力。

从生机勃勃的炎夏到硕果累累的金秋，淮安站的广场舞参赛选手们历经数月认真努力的训练，现在正是收获他们用汗水凝结的果实的时候，收获广场舞带来的酸甜苦辣，收获广场舞带来的健康活力。比赛还未开始，就吸引到大量观众观看，广场上已经人头攒动，现场洋溢着十分热闹的气氛，广场舞阿姨们更是兴致高涨，或细致妆容，或合影留念。时值金秋，天清气爽，让人忍不住动起来，广场舞阿姨们时不时翩翩起舞比划两下向人们展示轻快靓丽的舞步以及婀娜的身姿，成为广场上一道靓丽的风景线。

随着欢快的开场音乐响起，信心十足的阿姨们带着饱满的精气神，队列整齐、情绪高昂的登上了我们比赛的主舞台。在广场舞导师的引领下跳起充满健康活力的《1:1:1舞出好比例》， 阿姨们活力满满，年轻欢快的舞蹈跳得游刃有余，舞步轻盈潇洒，舞姿神形兼备。

开场齐跳《1:1:1舞出好比例》

人民广场舞大赛淮安站初赛共计3天，近100支队伍齐聚运河之都共舞，各舞队千姿百态，绽放着不同魅力，淮安的夜空也因此燃动。恰逢建国70周年之际，众舞队纷纷向祖国献礼，无一不在诉说对祖国的热爱以及对祖国美好明天的热切期盼。曼妙空灵的民族舞在表达淮安人民的热情奔放，灵巧的现代舞呈现出淮安人民鲜活的生命力，还有激情四射的拉丁舞、令人眼花缭乱的空竹舞、婀娜多姿的裙舞、运动气息浓厚的蹦床舞、热情奔放的安塞腰鼓等等，众舞蹈百花齐放交相辉映织出一个多姿多彩、活力十足的夜晚。

热情质朴、刚柔并济的东北秧歌

阿姨们手捧鲜花向建国70周年献礼

舞态花俏、节奏感十足的拉丁舞

作为为数不多的男性参赛选手，陈叔叔告诉我说，他跳广场舞的时间如今已经度过了四个年头，这在男性参赛选手里可谓“国宝级”人物，四年多的广场舞旅程让他从油腻肥胖的中年大叔摇身一变成为拥有健康体魄且英姿飒爽的魅力大叔，精神状态饱满，身体的协调性也日益增加，腰腿不便被一扫而空，感觉自己的身体日渐年轻充满生命活力。这不仅仅是陈叔叔一个人的转变，积极参与到广场舞当中来的人们无不感叹广场舞给他们带来的好处，广场舞不仅带给他们快乐，带给她们健康体魄，更是给他们注入了健康的能量使得他们中老年生活更加有滋有味幸福美满。

以舞为媒，以食为缘，传达吃动均衡的健康生活理念，是我们举办广场舞大赛的初衷，也是金龙鱼牵手三大奥运会，大力推广健康生活方式的有益实践。“不仅要运动健康，更要吃得营养健康“这一养生观念在淮安已经深入人心。盱眙小龙虾、洪泽湖螃蟹、平桥豆腐这些耳熟能详的淮安美食自然也需要高品质的油来烹饪才能在品尝美味的同时兼顾饮食营养健康。活动过程中，主持人通过互动小游戏的方式向阿姨们普及健康用油小知识。在活动现场设立了趣味投篮区、美食烹饪区、幸福套圈等互动游戏区域，吸引了大量在场观众和过往的路人们纷纷驻足体验，工作人员藉此告诉他们如何正确的选择健康营养食用油，什么样的食用油才是高品质有营养有健康的油。在场的人们受益匪浅对于健康膳食又有了更深一步的理解，对生活的品质的提升也有很大的帮助，”吃动均衡“以及1:1:1膳食脂肪酸均衡的健康生活理念更加深入人心。

美食烹饪区域：工作人员在向路人普及用油知识

幸福套圈区：阿姨们一展身手将幸福“套牢”

作为国民餐桌上的科学好油，金龙鱼1:1:1黄金比例调和油至上市以来，始终向国民传递平衡营养，膳食均衡的科学用油观，同时也在一直积极助力全民健身事业的发展，2018年金龙鱼正式成为了2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，用奥运的品质为健康中国加油！2019人民广场舞大赛更是我们助力健康事业的延续与落实。也是我们今后坚持一直要做的事，也希望通过我们的渠道、终端，能够向广大老百姓更好地宣传运动精神和健康的生活方式。

看到这里小伙伴们是否已经按耐不住，想要参赛了呢，小编特地为大家准备了赛事举办路线，快带上你的舞蹈在你的城市C位出道吧！