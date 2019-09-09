健步走让老妈炼就“飞毛腿”

老妈临退休那一年患上了早期糖尿病。老妈一直能吃能喝，身体健康，看到这个结果，她有些不相信，“医生，我没有吃糖的嗜好，为什么会患上糖尿病？”医生说：“这个病跟吃糖没有太大的关系。你回去后，先要减肥，饮食也要控制。”

根据医生的要求，老妈自己制定了一份健康饮食菜谱，第二天就开始去公园锻炼身体。老妈决定采用最简单的笨办法——跑步，她沿着公园湖边跑了两圈，已经累得大喘起来，连连说：“坚持不住了，不练了！”可是第二天等我出门上班时，老妈已经跑步回来了。

3个月后，老妈一身黝黑、满心欢喜地站在了体重秤上，但遗憾的是体重并没有减下来。她叹了口气，坐在椅子上一声不吭。我对她说，减肥是个长功夫，要不然，就换其他方法试试。

那天，邻居大妈拉住我说：“你妈不跑步了，又去练太极了。”我笑着回答：“她想干啥，就让她去做吧，只要她高兴。”又是3个月过去了，老妈的体重还是减不下来。

那天，我正在加班，老妈顺路过来看我，看见办公桌上一堆准备外送的文稿，散乱地堆满办公桌，就皱着眉头对我说：“我帮你送这些文件吧，你看多乱。”我抬起头来说：“您认识路吗？”老妈拿起文件对我说：“嘴巴就是路。”日落黄昏，老妈从外面回来，揉着双腿说：“今天挤公交，打的士，还是比不上走路快。”从那天起，老妈每天都来帮我送文稿，由于路上经常堵车严重，老妈就用快步走的方式来送文件。每天穿行在大街小巷，风吹日晒，虽然累，但她很高兴。

又是3个月过去了，老妈再一次站在体重秤上，她不敢相信竟然瘦了18斤。老妈笑着说：“真是无心插柳柳成荫。”从此，她爱上了快步走，每天按时帮我送文件。一年过去了，去医院复查，老妈的血糖已经控制住了。

现在，即使不帮我送文件了，老妈的脚步也从未停下过。每天，在公园的湖边，如果你看见一位老人正在沿着湖岸健步如飞，那也许就是我的老妈。