婚姻里的“范式转移”

结婚四年，我和丈夫都觉得对方变了。

他说我不再小鸟依人，变得强势霸道、不可理喻；我则指责他不再爱我、包容我，变得冷酷无情。我俩针锋相对，从争吵到冷战，日子过得煎熬无比，索然无味。

恰逢我参加了一个公司组织的培训，培训师是个年过四十的中年睿智男人，他在培训中提到了一个让我印象深刻的概念，叫“范式转移”。所谓“范式转移”，是指一个领域里出现新的学术成果，打破了原有的假设或者法则，从而迫使人们对本学科的很多基本理论做出根本性的修正。例如，当人们发现地球是圆的而不是平的后，之前对地球上所发生的各种现象的理解全部都要重新考虑。从根本上来说，范式转移就是冲出原有的束缚和限制，为人们的思想和行动开创了新的可能性。

这个概念一下子击中了我的灵魂，我忽然觉得这个学术理论在婚姻里同样适用。四年前的我和丈夫都还十分青涩，社会阅历也不多，又是新婚燕尔，而四年后，我们在各自不同的工作岗位上，都有了很多历练，经历了蜕变，人自然会发生进步与改变。四年前的相处模式，自然不适用于现在。显然，我们的婚姻发生了“范式转移”，得合力寻求一种新的“范式”，才能让婚姻健康地发展下去。

面对面吃饭时，我将这个理论对丈夫一说，他露出一副恍然大悟的模样，继而莞尔一笑，连连点头。

就像重新站在婚姻的起点，我们进入了新一轮的磨合期。我们就像最初刚在一起生活时那样，紧张、激动，充满期待地相对而坐，取出纸笔，认真写下对方四年来身上建立的新优点、新毛病，以及最不能忍受之处。最不能容忍的地方是必须要克服改掉的，一些小毛病不妨当作对方的可爱之处来看待，至于优点则应时常提及，加以鼓励，如此能让幸福升温。

纸上得来终觉浅，我们一起设计了一些实践项目，诸如：一起做家务，参加夫妻拓展训练，新蜜月旅行等等。让彼此在过程中，适应新的范式。

讨论完毕，我俩相视一笑。

时代在变迁，每个人都在发展，久而久之，婚姻也在发生“范式转移”，我们在接受新的自己时，更要接纳同样在“进化”的另一半。只要心底有爱，任何时候都可以与伴侣静静坐下来，共建一个新的婚姻范式。