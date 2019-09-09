校园恋情败给生活的柴米油盐

Q:

编辑，你好：

我和男友属于校园恋爱，毕业后在这个城市找到了工作，没有回老家。双方都想先拼事业，所以没有急着结婚，而是一起租了房子，先摸索怎样共同生活。

他工资比我高不少，所以我们商量，房租他多出一些，我四他六，日常家用比如水电燃气等，以及平时买菜、日化消耗品等这些琐碎开销都由我出。家务劳动我们也分配好了，我做饭他洗碗，衣服各自洗自己的，大扫除时平分工作。

可一起生活了一段时间后，我发现现实并不像我想象得那么美好。他根本不会用洗衣机，以致衣服全是我洗；一开始还洗过几次碗，后来就开始抱怨：“你做个饭怎么用这么多碗？”再后来就经常拖着不洗碗，甚至那天还说：“这个菜是你吃的，我不管洗！”平时收垃圾袋、扫地等等都是我来，他的快递到家以后一直不拆，都堆在那里。大扫除就更别提了，首先要跟他提前一周“预约”，然后他就真的只负责拖地，擦灰洗马桶洗水台等等全都我来。

我一开始想，两个人生活需要磨合，再说房租他出钱比我多，所以我多做一些家务没什么。但是他的态度让我很气愤，他总是说：“我觉得你也没干什么啊……”发展到现在，他好像把我当成佣人了，出差回家把行李往地上一扔，随口让我收拾一下，自己就躺床上玩手机了。

我越来越不情愿干这些事了，昨晚算是一个爆发点。我们在一起看电视，随着剧情聊起小时候，我是城市长大的孩子，他家在农村。他说起小时候还帮家里收过麦子，然后就突然来了一句：“你看你就不行，四体不勤五谷不分，怕吃苦，种不了地。”

我当时就火了，你一个连洗衣机都不会用的人，什么家务都不干的人，还有资格说我？你凭什么？就只凭你小时候收过麦子？

他也有些尴尬，但还是嘴硬，说自己没有说错，“你本来就不会种地。”看我更生气了，又劝我：“你看我就是开个玩笑，你怎么这么小心眼？”

他自己懒也就罢了，怎么能恶人先告状？他这是什么心态？真想分手算了。

小茜

A:

小茜，你好：

你和男友的相处，给人感觉并不像过日子，倒像是过家家。不仅是你男友像个没长大的孩子，你考虑问题的思维模式也不太成熟。

先说你男友，他目前的表现，很像是目前流行的一种说法——丧偶式育儿。虽然你们没有孩子，但他已经显露出了一些类似的特征：不参与家务劳动，并且不认为你做的家务劳动有价值。这里有几种可能性，一种可能是他确实还没有长大，另一种可能是他爱自己更甚于爱你。还有一种更悲催的可能：两者皆是。

再说说你吧。你目前虽然不能说像个佣人，但却像个家长。但你为什么会渐渐成为家长？为什么现在的生活渐渐偏离了一开始的设想？这就是你思想不成熟的表现之一：你对生活的设想太过片面，还有些一厢情愿。在你看来，自己在共同生活开始时设定的规则很公平，后来，你承担了大部分家务劳动并渐渐认可，是因为男友承担的房租比自己多。你的愤怒只在于他非但不感激你，反而倒打了一耙……

且不说你们日常开销是否可以和房租的差额相抵，家务劳动的价值由于无形，往往会被伴侣双方忽略，享受的一方容易忽略，付出的一方同样会忽略。因此，事实上，你的付出非但不少，也许会更多。

无论你最终是否能和男友走入婚姻，你都应该知道：首先，婚姻不是游戏，并没有关于AA制的绝对规则，因此无法单纯用经济付出来衡量双方的价值；其次，夫妻应当共同承担家务劳动；最后，与其把希望寄托在别人改变，不如着手改变自己。而改变自己，就从改变思维方式开始。

本报编辑 侯晓然