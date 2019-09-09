他突发心肌梗死 幸遇好同事好医生

天河一名环卫工老傅深夜工作时突发急性心肌梗死，呼吸、心跳全停。幸好，他先后遇到了好同事、好医生。记者昨日从中山大学附属第三医院急诊科、心脏重症监护室（CCU）获悉，经过二十天的救治，历经九死一生的老傅终于转危为安，即将康复出院。

“国内统计显示，发生在医院外的心源性猝死病例中，只有3%的人能被救回。”中山三院胸痛中心行政总监、急诊科副主任张永标教授表示。张教授说，老傅这次幸运获救，有几个成功因素。

首先要感谢他有一群“中国好同事”，发现他晕倒后，立即拨打120，同时实施胸外按压，并毫不犹豫地替老傅签字手术，为抢救成功争取了宝贵时间。

其次，从院前急救小组进行高质量的心肺复苏，到入院后医院果断开通“急救绿色通道”，再到后续转入CCU综合救治，整个抢救和治疗的流程争分夺秒、规范合理，最终为老傅“抢回生机”。

8月16日深夜，在天河石牌东垃圾转运站工作的老傅正在处理垃圾时，突然晕倒。听到异响的同班四位工友，立即将他从垃圾堆里拉出，紧接着进行了一连串正确操作：一边拨打120，一边和闻讯赶到的班长贾兵一同为老傅做胸外按压，进行心肺复苏。

中山三院急诊科接到120救治中心电话后，立即赶至现场。“当时患者没有了心跳，摸不到大动脉搏动，出现‘濒死呼吸’，只剩下两口气的样子。”随车出动的急诊科医生林俊杰回忆，事发现场有污水，不适合立即进行心肺复苏，他马上与同事们将老傅抬到车上，继续胸外按压，进行气管插管、电除颤并用急救药物救治。

在车上，老傅依旧没有恢复呼吸心跳。所幸深夜交通顺畅，救护车只花了两分钟即驶入中山三院急诊科。车刚停下，早已等候的急诊工作人员便接棒进行抢救。

惊险：同事代签同意书为抢救赢得时间

十多分钟后，老傅恢复了自主心跳，但病情依旧危急。中山三院胸痛中心协调员、CCU副主任吴震副主任医师介绍，医生初步判断病因极有可能是急性心肌梗死。

医院立即开通手术抢救绿色通道，然而老傅已经昏迷，家属又在外地，谁来签手术同意书？老傅的同事贾兵站了出来。在通知家属要尊重医生的安排后，他果断地签署了手术同意书，使得抢救“一分钟没有耽误”。

急诊抢救室、心血管科、放射科等，抢救链条上的所有相关岗位在接到指令后都以最快的速度优先进行。

医生先给他做头颅CT扫描，排除脑出血，紧接着进行急诊手术冠脉造影，显示前降支近端闭塞，这证实了医生的判断，老傅属于冠心病引起的急性心肌梗死，必须尽快恢复对心脏的供血。

手术医生立即进行血栓抽吸，心脏的供血恢复了一些；紧接着在病变血管里置入一枚支架，血流畅通了，心脏恢复了正常供血。事后统计，从医院接诊、心肺复苏到血管开通，总共用了93分钟。

手术后，老傅在医护人员的陪同下转入CCU继续治疗。CCU主任赵长林带领团队，接棒施救。

起伏：他昏迷十天仍有危险

血管堵塞期间，老傅的心脏受到严重的打击，心肌组织缺血坏死，这种损伤是不可逆的。心梗后心功能受损，他出现了血压低休克。更糟糕的是，受缺氧带来的脑损伤影响，老傅一直昏迷不醒。

CCU团队为老傅接上了主动脉内球囊反搏泵，这是一种部分代替心脏做功的心脏辅助器械。医生还对他进行亚低温脑保护、抗血小板聚集、降脂稳定斑块、营养心肌、营养神经、抗感染治疗。

六天后，生命体征稳定的老傅成功撤除心脏辅助泵。

然而，又一重难关等着他。虽然能无意识地睁眼，但他对外界的语言刺激不能做出反应，只会无意识的烦躁挣扎，接近“植物人”状态。

又一次险情发生后，医生不得不再次为他进行气管插管，后来为老傅做了气管切开。护士们每天悉心照顾，时不时的呼唤，康复医师在床边每天进行康复训练。

在心肌梗死发生后的第十天（8月27日早晨），奇迹发生了！接班的护士在例行呼叫老傅时，他突然对护士露出了笑容。

“当时在场的医生护士抑制不住惊喜，大家轮番叫他，来确认他是不是真的恢复了意识。”吴震说，老傅只能间断听从呼唤指令。

次日，也就是心梗后第12天，他已经能够很好地听懂指令，伸舌、抬手、抬腿。目前，老傅肢体恢复情况良好。

暖心：街道医院踊跃捐医疗费

记者获悉，老傅全家分散在各地打工，家境困难。在他入院抢救的次日一早，中山三院心内科党支部就倡议全体党员为老傅捐款。天河区石牌街道办负责人表示，街道办、工会正在为老傅发起捐款，筹措医疗费用。

“事情发生得太突然！我公公身体健壮，以前很少去医院。”9月5日，到医院探视公公的老傅儿媳妇表示，公公独自在广州打工，性格开朗，工作勤勉。

在老傅病发前，家里刚刚添了一个小孙子，万万没有想到突然遭遇“生死劫”。“多亏有好同事救了我公公，感谢医院医护人员精心救治！”家人表示，感谢好心人的帮助。(全媒体记者任珊珊 通讯员周晋安、甄晓洲)