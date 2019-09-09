心腔“导航系统”帮术者拨开迷雾

近日，在中山大学孙逸仙纪念医院心血管内科主任王景峰教授指导下，心律失常中心主任谢双伦教授团队成功完成一例高精密度标测指导下心房扑动射频消融术。

患者肖伯9年前出现活动后心悸、气促症状，在当地医院接受了二尖瓣机械瓣置换以及左房迷宫房颤消融术，术后恢复良好。3个月前，肖伯再次突发心悸，自测脉搏达120次/分，在当地医院查心电图提示心房扑动，使用多种药物控制心室率均无明显好转。

谢双伦介绍，困扰肖伯的心房扑动正是9年前的心脏外科手术所致。不同于常见的三尖瓣峡部依赖心房扑动，肖伯的心房扑动机制可能与心脏手术切口瘢痕相关，也有可能是原先的迷宫手术阻滞线存在缝隙。无论是哪种机制，若没有合适的标测手段，该类型的心房扑动常常搞不清楚具体的起源位置，如同在大海中航行失去了导航系统，让术者茫然不知所措。

仔细分析肖伯的病情后，谢双伦决定采用先进的Rhythmia标测系统进行高精密度标测。所谓高精密度标测，就是通过增加单位时间内激动采集点数量，将原本抽象的心腔内激动顺序早晚和各种碎裂电位的电压以不同颜色直观地显示出来，是能够揭示心律失常的本质类型和关键位点的一种标测方法。

“这就像我们用一把高清放大镜去观察心腔内的‘电路图’，找到传导异常减慢的‘电路故障点’，我们称之为‘关键峡部’。这是明确复杂心律失常机制的重要检测方法，也是实现精准消融治疗的前提。”谢双伦说。

手术当天，谢双伦将64极网篮电极导管分别置入肖伯的右心房和左心房。在明确排除了右心房来源的心房扑动后，谢双伦开始对左房进行高密度标测。在短短10分钟内，网篮电极导管就在左房内标测了3.5万个位点，系统借助大数据处理程序和AI自动化分析，成功找到了导致传导缓慢的“关键峡部”——左上肺静脉和左心耳交界区。

找到“关键峡部”的精确位置后，谢双伦在此处用射频消融导管释放能量。仅数秒钟后，困扰肖伯的心房扑动便终止，转为正常心律。再经过肺静脉电隔离后，肖伯的心房扑动无法再被诱发，实现了根治目标。

王景峰介绍，心脏外科术后房性心律失常并不少见，此类房性心律失常发生机制异常复杂，是导致此类患者术后心衰、卒中的重要原因，应积极治疗。高精密度标测为精准解决心脏外科术后房性心律失常提供了一个绝佳途径，犹如给术者一个“导航系统”，帮助术者拨开迷雾，快速精准地定位目标。

谢双伦介绍，Rhythmia系统具备较多的临床优势，兼具磁场定位准确及阻抗定位灵活的优势，标测准确性高、软件系统算法先进，极少需要人工校正。“高精密度标测可在极短时间内完成对心律失常的精准标测，缩短手术整体时间，减少X线曝光量，尤其适合老年或体弱的患者。”（特约记者林伟吟 通讯员张阳 刘昕晨）