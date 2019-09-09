3D打印再造心脏“保护壳”

女童心脏部位皮肤薄得像一层纸，经诊断竟是患了十分罕见的先天性胸骨裂，本应像盔甲一样保护着心脏的胸骨出现了缺失，心跳肉眼可见。近日，武汉儿童医院心胸外科专家运用3D打印技术，为女童再造了一个心脏“保护壳”。

2岁的患儿小欣刚出生时，父母惊讶地发现，孩子娇柔的胸口有些凹陷，心脏部位的皮肤薄得像一层纸，心脏搏动竟然能看到。孩子哭闹时，胸口凹陷得更加明显。在当地医院就诊时，医生说要动大手术。由于心疼孩子太小，不忍心一出生就手术，家人便将小欣抱回了家，一直小心翼翼地呵护着。

近几个月，孩子胸口随着呼吸凹陷得越发严重，胸部正中有一道“缝隙”，生长发育也有些跟不上了。7月初，家人带着小欣到武汉儿童医院求诊。CT片显示，小欣的胸骨上段缺少了一块，没有胸骨支撑，当呼吸运动和血管搏动时，能明显看见凹陷及凸出，确诊孩子患有先天性胸骨裂畸形。

武汉儿童医院心胸外科主任医师龚立介绍，胸骨裂是一种罕见的先天性畸形疾病，发病率在新生儿中低于十万分之一。正常人的胸骨可以缓解外力冲击，保护心脏等胸内器官，但小欣的胸骨上段呈U型裂开，导致本应像盔甲一样保护心脏的胸骨出现了缺失，胸部一旦遭遇外力撞击，心脏将直接损伤，犹如一颗“玻璃心”。手术是治疗胸骨裂畸形的唯一方法。

专家为小欣制订了周密的手术计划和应急预案。手术计划分两步走，首先，精确计算出缺损范围，拟使用3D打印修补缺损，重塑胸廓；其次，待胸骨发育一段时间后，取出“补片”，对患儿裂开的胸骨进行拉拢缝合。近日，小欣成功接受了3D打印胸骨植入手术，她的“玻璃心”有了一道坚固的保护屏。目前，小欣术后恢复良好。（特约记者王琛 通讯员薛源）