智慧城市建设应以人为本

美国“政府科技”网站近日刊文指出，中国智慧城市发展迅速。几乎所有围绕中国智慧城市发起的倡议最初都是作为试点项目推出，然后再推广至其他城市和地区。私人企业、合资企业以及国有企业在新技术研发和商业化应用方面扮演着越来越重要的角色。

英国《金融时报》报道称，据中国政府、官方媒体和德勤的统计数据，全球在建的约1000座智慧城市中有500座在中国。政府预估这些城市在截至2020年底的“十三五”规划中将获得5000亿元人民币的公共和私人投资。

法国“工业在线”网站认为，中国是目前世界上人工智能领域最大的投资者，且中国的智慧城市概念与欧洲或北美的智慧城市概念有很大的不同，例如中国利用人工智能技术在个人征信体系上的创新应用使得人工智能更具吸引力地融入人们的日常生活。

党的十九大报告在论述加快建设创新型国家时，提出了“智慧社会”的概念。2019年4月8日，国家发展改革委正式发布《2019年新型城镇化建设重点任务》，明确提出要优化提升新型智慧城市建设评价工作，指导地级以上城市整合建成数字化城市管理平台，增强城市管理综合统筹能力，提高城市科学化、精细化、智能化管理水平。在此背景下，北京、深圳、上海、成都、重庆等地智慧城市建设开展得如火如荼。

智慧城市是一种适宜选项。经过前一阶段的发展后，以人为本，提高全社会发展水平，缩小人与人之间的差距，提高人民的生活品质成为国家发展的新方向和新追求。在此基础上，信息化让智慧城市模式成为中国探索新阶段未来城市发展的一种选择。

智慧城市是一次重要机遇。现阶段智慧城市的建设核心同信息化的核心一致，即ICT（信息和通信技术）的使用。手机、网络和无线技术等通讯技术的使用为国家发展新型城市带来了机遇。例如，大数据的使用一方面有利于采集、整理和分析相关信息，高效处理城市的经济、人口、社会问题，使相关结论和对策能更好地服务人民和提高人民生活质量；另一方面也能更好地将信息反馈给群众。相比于传统的工作报告与公告形式，智慧化所建立的先进ICT手段能将成果更迅速地展现出来。这样一来，信息就能更好地服务于人民。

智慧城市是一剂强劲药方。前一阶段的经济建设带给城市发展诸多问题，如资源短缺、环境污染、交通拥堵等，即所谓的“城市病”。如果要实现社会转型，就需要抓住智慧城市这一模式，用信息化技术来实现可持续发展。

智慧城市在蓬勃发展的同时仍面临许多挑战。

一是智慧城市发展的阶段性问题。首先，由于它对经济、社会、产业运行、城市规划与管理等各个领域都有深远影响，所以智慧城市的研究是一个跨学科研究，要求学科间的交叉与综合。若只着眼于以产业为主的基础开发及数据分析等，势必会因为研究领域的不平衡而产生一些问题。其次，目前智慧城市的应用场景和具体方向不够明确，这也是造成研究和投入不平衡的原因之一。虽然信息化基础设施建设是必须的，但是盲目的信息化基础设施建设，可能会造成一定的浪费，使得部分建设用处不大。

二是人民需求多元化与智慧城市系统建设问题。不同年龄段、不同职业的人存在差异化和个性化需求。将多学科跨学科研究与智慧城市系统建设相结合是一个难点所在。

上述两个问题一般出现在智慧城市建设的初期，即系统初步开发、应用场景初探阶段。目前，智慧城市将进入全面应用阶段。在这一阶段，加强学科研究，加强政府、企业和学界的沟通，将使技术、研究和应用场景更好地匹配，真正让企业、政府和人民共享智慧城市建设带来的福利。

总体来说，智慧城市模式是解决城市发展问题、引导城市健康发展、提高人民生活质量的一个有效手段，还有很多问题有待研究。

（王 颖采访整理）