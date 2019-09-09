中秋佳节即至，各式各样的月饼纷纷向顾客招手，其中一些月饼包装堪称“豪华”，让许多网友直呼“买盒子送月饼”。对此，广州市场监管部门开展限制月饼过度包装专项整治行动，超过三层的就算过度包装，反面典型还会被曝光并受到惩处。这一行动深受消费者欢迎。

记得上世纪60年代末期，我在内蒙古牧区插队时，公社供销社卖的月饼都是“裸装”，牧民老乡拿口袋背回家，就着奶茶吃得倍儿香。可见，好吃不好吃，不在于包装，而在于口味与内在质量。如今，时代进步了，食品讲包装也是必要的，但是要适度，过犹不及。有句成语，“买椟还珠”，嘲笑的是买家。现在硬要买家在买“珠”的同时买下价格不菲的“椟”，这卖家就有违商道了。

过度包装，不但加重了消费者的负担，额外消耗了大量资源，还增添了大量垃圾，加重了污染。当前，环保理念深入人心，倡导推广绿色消费，多些朴素美味的“亲民月饼”，少些过度包装的“豪华月饼”，才更符合人们对绿色生活方式的追求。

《 人民日报 》（ 2019年09月09日 01 版）