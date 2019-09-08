白露饮食习俗有何讲究？酿“白露米酒”吃番薯

中新网客户端北京9月8日电（记者 上官云）白露，是二十四节气中的第十五个节气，也是干支历申月的结束以及酉月的起点。此时，炎热的夏季逐渐退场，阵阵凉风带来更多秋天的气息。在饮食上，人们会酿“白露米酒”，也会吃番薯、“十样白”等等。为了应对天气变化，吃秋梨润燥、喝粥养胃成为不错的选择。

白露到来意味天气转凉

白露一般在公历每年9月7日到9日，太阳到达黄经165度时。它也是9月的第一个节气。

古籍《月令七十二候集解》中，以七十二候分属于二十四气，各自解释了它们的由来、物候表现。

其中，对白露记载如下：“八月节……阴气渐重，露凝而白也”。白露到来后，时间一般已经进入农历八月，早晨，地树叶、花瓣上往往会出现露珠，因此得名。

在古人的观念中，习惯于以四时配五行，秋属金，金色白，所以用“白”形容秋露。从这里也能看出，白露实际意味着天气已经转凉。白天的温度虽仍可能超过三十度，但低温已经降低了不少。

俗话说：“处暑十八盆，白露勿露身。”这两句话的意思是说，处暑时仍会很热，每天都得准备一盆水洗澡降温；但到了白露就不能赤膊露体，免得着凉。

秋高气爽，适宜出游

白露到来后，中国北方地区降水明显减少，空气干燥，所谓“秋高气爽”。此时农事活动繁忙，有谚语说：“白露白迷迷，秋分稻秀齐。”表示白露前后若有露，晚稻将有好收成。

节令至此，天气比盛夏凉爽得多，丹桂飘香，正是出门旅行、观赏美景的好时节。

此外，南方某些地区还有在白露酿酒的习俗。据说资兴兴宁、三都、蓼江一带就会在白露前后酿酒，还经常用来招待客人。这种酒酒性温热，带着一丝甜味，叫做“白露米酒”。

白露米酒的酿制方法十分独特。取水、选定节气都要有讲究，然后要先酿制白酒（俗称“土烧”）与糯米糟酒，再按1：3的比例，将白酒倒入糟酒里，装坛待喝。

饮食有讲究：吃秋梨润燥 喝粥养胃

时间行至白露，秋天“干燥”的气候特点更加明显。中医称之为“秋燥”，如果不注意及时补充水分，很多人容易出现口干、咽干、皮肤干等症状。

为适应天气变化，温补、润肺的食物成为受欢迎的食品。在南方一些地区，人们于白露前后采集“十样白”，以煨乌骨白毛鸡，认为食后可滋补身体。这“十样白”，一般是10种名称带“白”字的草药，表示和“白露”字面上的对应。

有些地方，人们认为白露吃番薯的话，之后全年吃番薯丝和番薯丝饭后都不会发胃酸，故旧时农家习惯在白露节吃番薯。

在北京，到了白露前后，人们往往也会根据天气调整饮食，比如多吃面食、烙点葱花饼等等。有些还会吃烧烤涮肉，看上去有点“入秋”的意思。

“如果想温补的话，可以吃鸭肉；润肺去燥，则可以吃点应季的秋梨、葡萄，柚子等等，同时注意多吃蔬菜。”民俗专家王娟说，脾胃虚弱的人则可以喝一点粥来养胃，“菊花茶也是‘败火’的一个不错选择”。