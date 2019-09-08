四川：因病致贫返贫得到有效遏制

本报讯 （记者喻文苏）9月4日，四川经济社会发展成就系列新闻发布会第二场在成都市举行。四川省扶贫开发局、省发展改革委、省教育厅、省住房城乡建设厅、省农业农村厅、省卫生健康委负责同志围绕“聚焦‘两不愁三保障’全面打赢脱贫攻坚战”进行主题发布。四川省卫生健康委副主任徐旭介绍，截至2018年年底，该省贫困人口县域内就诊率达到93.46%，县域内住院个人支付占比控制在10%以内。

据了解，2015年年底，四川省“四大片区”有贫困县88个、国家扶贫工作重点县36个、全国集中连片特困地区3个、贫困村11501个；农村贫困人口380.3万，其中因病致贫返贫人口184万；因病致贫返贫人口占建档立卡贫困人口总数的48%，高于全国平均水平。

针对现状，四川在全国率先建立起贫困人口就医信息管理系统，实现贫困人口就医精准识别、信息动态掌握、费用实时监控；将因病致贫返贫人口分为一次性能治愈、需住院维持治疗、需长期治疗和康复三大类，又将其中需长期治疗和康复的分为有劳动能力、无劳动能力但生活能够自理、无劳动能力且生活不能自理三小类，实施分类救治；深入实施贫困人群医疗救助扶持、贫困人群公共卫生保障、贫困地区医疗能力提升、贫困地区卫生人才培植、贫困地区生育秩序整治“五大行动”。

截至2018年年底，四川省贫困县的县级医院均达到二级甲等以上，摘帽县的贫困人口100%建立了健康档案；贫困人口基本医疗保障个人缴费部分实现财政全额代缴，参保率稳定在100%；通过传帮带建设深度贫困县47个临床重点专科，开展适应技术2050项；因病致贫返贫人口占建档立卡贫困人口的比例降至42%。