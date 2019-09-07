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体细胞突变会加速衰老

2019年09月07日09:27 来源：健康报网

英国爱丁堡大学2日宣布一项研究成果，人体内如出现体细胞突变，会加速衰老进程，增加一些疾病的风险。

爱丁堡大学等机构研究人员近日在美国期刊《当代生物学》上发表了一篇论文，他们分析了一项大型调查中超过1000人的数据，这些人在11岁时就接受过调查，如今年龄已在80多岁到90多岁间。分析显示，其中约6%的人体内存在后天形成的DNA（脱氧核糖核酸）变化，这种变化又被称作体细胞突变。与先天性的生殖细胞相关DNA变化不同，体细胞突变不会遗传给后代，但会在本人身上产生各种生理影响。这项研究发现，体内存在体细胞突变的人，与没有这种变化且其他方面相似的人相比，生理年龄要大近4岁。生理年龄是指身体生理特征反映出来的年龄阶段，与实际年龄不一定一致。生理年龄越大，说明衰老得越快。研究团队认为，体细胞突变会影响血液干细胞的功能，与白血病等病症存在关联，这些因素都可能与加速衰老有关。（张家伟） 

(责编：孙博洋、李栋)


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