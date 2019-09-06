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排除孤独，多出门、做家务

中国心理协会心身专业委员会委员  张磊晶

2019年09月06日15:11 来源：人民网-生命时报

　　如今社会竞争激烈，青壮年忙于养家糊口，往往缺乏精力和时间陪伴家中老人，让他们变得孤独。然而，孤独不仅让老人情绪低沉，更可能使他们患上老痴。

　　当前全世界有4750万痴呆症患者，其中以老痴最常见。据估计，65岁以上老人中患老痴的比例将达到1/3，年龄越老，比例越高。生活环境存在异常状态时，会诱发老痴。比如孤独的老人缺乏与他人交流，无法与社会很好接轨，因此导致心理状态异常，再加上认知能力下降，反应变慢，于是就逐渐发展成了老痴患者。

　　如果儿女发现父母变“呆”了，少言寡语，动作反应迟缓，就要排查老痴因素，同时检查父母是不是太孤独了、长期处于低沉的状态。要抵抗孤独、预防老痴，下面给老年朋友3点建议。

　　1.多出门走走看看。儿女应根据老人的兴趣爱好为他们安排活动，让父母走出去，交交朋友、逛逛公园等，找到和同龄人沟通交流的快乐。老人会感到外边的世界很美好，比自己蹲在家里强。有条件的家庭可以给老人安排旅游，看看不同国家和地区的风土人情，视野打开了，心门也就开了。

　　2.早起早睡做家务。有调查显示，喜欢做饭的老人不容易得认知障碍症，因为每天做饭可以对大脑形成一种良性刺激，还会使头脑和手脚的协调能力加强。另外，老人的生活要规律，早睡早起，多吃水果蔬菜。

　　3.让运动成为习惯。运动排汗能促进体内内啡肽的分泌，让人感觉愉悦。把锻炼融入生活，让其成为习惯，不仅能强身健体，更能让老人快乐，预防老痴。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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