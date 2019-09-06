2019年吉林大学举行新生心肺复苏急救技能培训

9月5日，由吉林大学教务处、学生工作处、吉林省红十字会联合主办，吉林大学白求恩第一医院承办，吉林大学体育学院协办的“2019年吉林大学万名新生心肺复苏急救技能培训”启动仪式在吉林大学中心校区体育馆隆重开幕。

吉林大学校长张希院士，吉林省红十字会党组书记常务副会长牛继东，吉林大学党委副书记冯正玉，吉林大学党委副书记、副校长王利锋，吉林大学白求恩医学部部长李凡，吉林大学学工部部长张国兴，吉林大学白求恩第一医院院长华树成，吉林大学白求恩第一医院全国模范教师迟宝荣，吉林大学创新创业教育学院院长赵军，吉林大学国际教育学院院长李梅花，吉林大学白求恩第一医院副院长刘彬，长春吉大附中力旺实验中学校长王志峰，吉林省红十字会赈济救护部部长王玉风，吉林省红十字会宣传部部长李波，吉林大学第一医院教学部主任杜玉君出席了本次启动仪式。

9月5日-11日，吉林大学将对全校10280余名本科新生和留学生、吉大附中初中生以及学校教职工开展为期7天的心肺复苏急救技能培训，这是截至目前全国高等院校培训规模最大、范围最广的一次，具有突破性意义。这不仅是吉林大学教育教学改革创新的重要举措，更是助力学校一流人才培养的全新尝试，充分彰显了“立德树人”教育宗旨，切合学校“双一流”建设发展目标，对于全面提升本科生、留学生人才培养质量，提升学生社会责任感和使命感，助力全社会全方位保障人民健康具有不可替代的作用。同时，也是吉林大学白求恩第一医院注重教学内涵建设、提升医学教学质量和改革的重要举措。

作为吉林大学新生实践教学第一课，本次培训计划在两周的时间内，由白求恩第一医院国际认证专业团队的100名优秀医生和指导老师，为大家进行教学和培训，使他们能够熟练掌握心脏骤停的识别与处理、成人气道梗阻的解除，让广大师生提升急救意识，掌握急救技能，培养广大学生珍视生命、完善健康理念情怀。