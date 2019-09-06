北京西城首推“养老夜班补贴”

为防止老年人走失，西城区首创夜间值守补贴，鼓励社区养老服务驿站开展夜间服务，并为走失老人提供帮助。

记者昨天从西城区民政局了解到，为推进全区社区养老服务驿站可持续运营，西城区新推出了一系列扶持措施。根据新执行的《西城区社区养老服务驿站运营扶持办法》，社区养老驿站每年最高可获得6万元的基础运营补贴。扶持措施包括服务流量补贴、托养流量补贴、连锁运营补贴、夜间值守补贴、考核奖励补贴和运维支持。其中，夜间值守补贴是全市首创。

“在西城发现走失的老人，可以送到驿站，驿站有义务帮助走失老人联系家属和警察。”西城区民政局养老工作科相关负责人介绍，鼓励养老驿站“值夜班”，开展夜间呼叫服务，帮助夜间走失的老年人联系家属，提供夜间老年人所需服务。

夜间值守补贴要求养老驿站每天晚7点至次日早7点留有专人值守。夜间值守补贴标准为值守1人补贴3万元/年，每家驿站最高补贴不超过3人。该负责人表示，驿站可以根据街道布点情况和周边老年人实际需求自愿选择夜间值守。开展短期全托服务全年累计时间超过3个月的驿站，不能享受该项补贴。（记者 王琪鹏）