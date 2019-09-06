热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

北京西城首推“养老夜班补贴”

2019年09月06日09:08 来源：北京日报

为防止老年人走失，西城区首创夜间值守补贴，鼓励社区养老服务驿站开展夜间服务，并为走失老人提供帮助。

记者昨天从西城区民政局了解到，为推进全区社区养老服务驿站可持续运营，西城区新推出了一系列扶持措施。根据新执行的《西城区社区养老服务驿站运营扶持办法》，社区养老驿站每年最高可获得6万元的基础运营补贴。扶持措施包括服务流量补贴、托养流量补贴、连锁运营补贴、夜间值守补贴、考核奖励补贴和运维支持。其中，夜间值守补贴是全市首创。

“在西城发现走失的老人，可以送到驿站，驿站有义务帮助走失老人联系家属和警察。”西城区民政局养老工作科相关负责人介绍，鼓励养老驿站“值夜班”，开展夜间呼叫服务，帮助夜间走失的老年人联系家属，提供夜间老年人所需服务。

夜间值守补贴要求养老驿站每天晚7点至次日早7点留有专人值守。夜间值守补贴标准为值守1人补贴3万元/年，每家驿站最高补贴不超过3人。该负责人表示，驿站可以根据街道布点情况和周边老年人实际需求自愿选择夜间值守。开展短期全托服务全年累计时间超过3个月的驿站，不能享受该项补贴。（记者 王琪鹏）

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

6个原因或触发心脏病 10种状况最“伤心”   心脏，是人最重要器官之一，也是循环系统中的动力。一般“伤心”了，身体很受伤，咋办？ 【详细】

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血   气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。中医认为，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。今天人民网健康与你聊聊补气养血的话题。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn