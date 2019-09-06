打个哈欠，下巴掉了！专家提醒：张嘴过度小心“掉下巴”

医学指导/广州医科大学附属第三医院急诊科陈德雄主任医师、罗文元医师

打哈欠居然打得下巴都掉下来了？你没听错，这种事还真不罕见。近日，在一高铁上，一位女乘客就经历了这样的“突发意外”。幸运的是，当时广州医科大学附属第三医院一位急诊科医生正在车上，听到后马上出手相救。

其实，不只是打哈欠，平常我们讲笑话，实在太好笑了，夸张点会说“笑掉下巴”了，原因也一样——张嘴过度，颞下颌关节脱位，下巴真的掉了。那么，该如何预防“掉下巴”？万一“掉下巴”了又该怎么办？来跟急诊专家学一学吧。

女乘客打哈欠 下巴掉了

“请问有没有医生，有患者需要帮助，请迅速前往7号车厢……”

9月1日，在一列由昆明南开往广州南的G2938次列车上，从云南老家返程回广州的广医三院急诊科医生罗文元因为夜里要值班，原本在闭目养神的他被列车广播中的一句话惊醒，迅速赶往7号车厢。

一到7号车厢，他看到好几个人围着一个身穿白色上衣的女乘客，他打量了一下这位乘客，发现她此时言语不清、口角歪斜、不时恶心呕吐。他第一反应是中风，于是走上前仔细询问，经过体查和对过往病史的询问，罗医生快速判断这位女乘客应该是 “掉下巴”了。女乘客告诉罗医生她之前有过掉下巴的经历，这次打了个哈欠下巴又掉了。

罗文元及时安抚了“掉下巴”的女乘客，并从乘务员那里要来手套， 帮她进行复位。但由于女乘客紧张、焦虑面部肌肉紧张，第一次尝试复位失败了。得知高铁列车到达该乘客目的地还需要两个半小时，最近一站也需要一个多小时，女乘客由于关节得不到及时复位而显得更焦虑、烦躁且痛苦不堪。

简单安抚女乘客的情绪后，罗文元当即决定再次帮她复位。他让女乘客在椅上坐稳、头部紧靠着车厢壁，然后穿戴好手套，并在拇指上缠上纱布，以保证手指的抓持力以及复位的效果。趁着列车乘务员与女乘客交谈转移注意力的瞬间，他突然发力牵拉她的下颌骨，快速将关节成功复位。随后，他又给这位女乘客进行了关节固定，教她后续注意事项以防止关节再次脱位“掉下巴”，并叮嘱她一定要到医院进一步处置，随后才离开。

提醒：张嘴过度小心“掉下巴”

不少人在哈哈大笑后，或者是打呵欠的时候嘴张得太大等都会出现突然合不上嘴“掉下巴”的情况。这到底是哪里出了问题呢？

广州医科大学附属第三医院急诊科主任医师陈德雄解释说，“掉下巴”其实就是颞下颌关节脱位。打哈欠或大笑“掉下巴”，是由于张口过度导致颞下颌关节脱位造成的。下颏轮周围有筋肉包绕，但前壁较松弛薄弱，所以当过度张口、下颌骨的髁状突脱出关节之外不能自行复位时，“掉下巴”的一幕便发生了。

除了大笑和打哈欠张嘴过度容易“掉下巴”之外，下颌受到外力冲击，导致下颌关节损伤以及下颌周围肌肉损伤等都可以引起掉下巴。

颞下颌关节脱位后，人的嘴巴无法正常闭合，会流口水、无法咀嚼食物、说话含糊不清，做张嘴的动作时会感觉疼痛，所以应及时找医生帮助复位。

预防：吃东西或大笑勿张口过大

预防“掉下巴”，陈德雄给出以下几点建议——

1.平时注意用牙和咀嚼习惯，不要长期使用一侧牙齿咀嚼，以免造成单侧关节“过劳”；

2.吃东西或大笑时，不要张口过大，用力过猛；

3. 食用硬物时，如螃蟹，尽量先利用工具处理；

4.夜间睡觉有磨牙习惯的人，睡觉时最好佩戴夜磨牙颌垫；

5.牙齿咬合不好的人，最好到正规的医院矫正牙齿，减少上下牙齿咬合时对撞产生的咬合创伤，避免引发颞下颌关节疾患。

如果不小心“掉下巴”了怎么办？罗文元提醒不要惊慌，但也不建议自行进行复位，而应尽快前往医院寻求专业帮助。因为，下巴脱落的时间越久复位越困难，如果未能及时复位，可能导致后期复位困难甚至需要手术干预。他特别提醒，曾经有过“掉下巴”经历的人群，在日常生活中更要注意，平时不要张口过大、用力过猛。（广州日报全媒体记者翁淑贤 通讯员白恬、祝志森、黄璀玥）