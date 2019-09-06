频繁忘事、词不达意、性情大变…… 这些症状须重视

刚放下电话就忘了是谁打来的；上街买东西，付钱后将东西遗忘在柜台上；见到亲朋好友，常叫不出名字……“真是老糊涂了！”这是老人常常自嘲的一句话。很多做子女的也认为这是一种自然的生理老化现象，不会特别在意。但首都医科大学三博脑科医院神经内科主任王梦阳提醒，这很可能是“老年痴呆症”也就是阿尔茨海默病的表现征兆。

阿尔茨海默病（AD），俗称“老年痴呆症”，是一种起病隐匿的进行性发展的神经系统退行性疾病，临床表现为认知和记忆功能不断恶化，日常生活能力进行性减退，并有各种神经精神症状和行为障碍。是老年人比较常见的疾病。

资料显示，近年来阿茨海默症发病率呈明显上升趋势，我国的发病率约为5%，多发于65岁以上人群。由于此病是与年龄密切相关的疾病，在65岁的人群中约有7%的人患病，而在85岁以上人群中发病率高达25%，即平均每4个人就会有1个人患此病。随着我国社会快速老龄化，老年痴呆症的发病率会越来越高。预计到2050年，我国老年痴呆症患者人数将达3000万。

忘性大不要轻视

阿尔茨海默病的早期主要表现是记忆力下降，尤其容易忘记刚发生的事情，常被自己和他人认为“老糊涂”。临床上也发现，很多阿尔茨海默病患者来就诊时已经处于中度甚至重度痴呆期，陪同老人来看病的儿女当时以为老人“反应迟钝、忘性大”是很正常的事情，以致没有及时到医院诊治。而这个疾病一旦发生，就会呈现不可逆的进展。

但其实，很多老年人的记忆力下降是病理状态的，与我们平常说的“自然衰老”或者“健忘”最大的区别是，旁人无论怎么提醒患者，也不能唤起其对事情的回忆，甚至患者还会矢口否认。患者和家属在发现上述症状时，应该马上到医院的神经内科或者记忆门诊就诊，进行专业筛查，以便尽早确诊和治疗。

除记忆力下降外，情绪改变也可能是“报警”信号。如果老人合并有情绪抑郁、不爱活动、懒言少语等行为，一定不要轻视。出现性格固执、行为古怪，猜疑、幻觉、妄想，甚至变得自私、小气、脾气暴躁、容易冲动等精神行为异常，部分日常生活技能逐步下降，也要引起高度警惕和注意，这时患者往往已经处于中度痴呆期。

十大症状要当心

目前，社会对阿尔茨海默病的认识还远远不够，由于起病隐匿，发展缓慢，常无明显起病时间和起病症状，早期极容易误认为“自然衰老”或“健忘”，未引起患者和家属足够重视，没有及时发现与就诊，进而延误了诊断与治疗，给社会和家庭造成了极大的精神和经济负担。

专家提醒，老人出现以下10大症状尤其特别要当心——

1.记忆力减退。尤其是近记忆力减退是老年痴呆症早期最常见的症状。经常忘记近期得到的一些信息，如约会、人名或电话，同时对上述所发生的一切，事后没有印象。

2.不能完成熟悉的工作。难以胜任日常家务，而这些家务通常不需要思考。例如，经常做饭的人现在却不知如何做。

3.语言障碍。甚至连简单的词汇也不能表达。每个人说话都会偶尔找不到合适的词，但老年痴呆症患者经常忘记简单的词语或以不恰当的词语表达，结果说出来的话或写出来的字让人无法理解。

4.对时间和地点搞不清楚。忘记今天是什么日期，即使在熟悉的街道也会迷路，分不清白天黑夜。

5.判断力受损。比如不分季节乱穿衣服，花钱没有概念。

6.理解力下降。痴呆患者可能很难跟上他人交谈时的思路。

7.将物品或钱物错放在不恰当的地方。如，把衣服放进冰箱。

8.情绪或行为的改变。出现无缘无故的情绪涨落，极不稳定，也有部分该病患者表现为情绪淡漠，麻木不仁。

9.性格改变。糊涂、多疑、害怕、易激动、抑郁、淡漠、焦虑或粗暴等。

10.兴趣丧失。对日常活动不感兴趣，能几个小时地呆坐在电视机前或长时间地昏昏欲睡，对以前的爱好也会兴趣减低。

早期干预很重要

目前世界上对于阿尔茨海默病仍缺乏可以根治的治疗手段，但通过药物干预、体育锻炼、健康饮食等方式可以预防并缓解病情。

当前临床上用于治疗阿尔茨海默病的药物主要有两大类，一类是以盐酸多奈哌齐片为代表的胆碱脂酶抑制剂；另一类是NMDA型谷氨酸受体拮抗剂。需要指出的是，目前的药物治疗还达不到让患者记忆力恢复到以前的水平，这也导致部分家庭存在“治与不治一个样”的错误认知。

其实，阿尔茨海默病通过早期药物治疗可以有效控制症状，帮助患者改善认知功能，延缓疾病发展，维持各项生活技能，提高生活质量，减轻照料者的负担。如果患者不及时接受或不坚持正确的诊疗，将无法控制疾病的进展，病情发展到中重度时，生活不能自理，常因褥疮、骨折、肺炎等并发症而死亡。

阿尔茨海默病的非药物治疗方法还可以通过包括智力训练、精神调养、体育锻炼、健康饮食等方式来预防缓解病情。

专家提醒，要重视早期预防，在发病初期对病人进行干预治疗是治疗方案中最有效的措施。对于儿女来说，在父母50岁以后去接受常规体检的时候，最好再去医院神经内科或记忆门诊增加一个“记忆体检”，针对记忆障碍进行评估，以便及早发现异常，及早治疗干预。