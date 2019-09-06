中国累计退耕还林还草超5亿亩

本报电 （记者严冰）记者9月5日从在陕西延安召开的全国退耕还林还草工作会议上了解到，20年来我国累计实施退耕还林还草5.08亿亩，占我国重点工程造林总面积的40%，成林面积近4亿亩，超过全国人工林保存面积的1/3。

据介绍，退耕还林还草工程的实施取得了显著的生态、经济和社会效益。20年来，全国累计实施退耕地还林还草1.99亿亩、荒山荒地造林2.63亿亩、封山育林0.46亿亩。通过一“退”一“还”，工程区森林覆盖率平均提高了4个多百分点，林草植被大幅增加，风沙危害和水土流失得到有效遏制，生态状况显著改善。每年在保水固土、防风固沙、固碳释氧等方面产生的生态效益总价值达1.38万亿元。全国有4100万农户参与实施退耕还林还草，1.58亿农民直接受益，经济收入明显增加，增收渠道更加稳定多样。截至2018年，退耕农户户均累计获得国家补助资金近9000元，近10年间退耕农户人均可支配收入年均增长了14.7%。退耕还林还草工程将贫瘠的低产耕地变为绿色的金山银山，有力助推农民脱贫致富的同时，优化了土地利用结构，促进了农业结构由以粮为主向多种经营转变、粮食生产由广种薄收向精耕细作转变，许多地方走出了“越穷越垦，越垦越穷”的恶性循环，实现了地减粮增、林茂粮丰。同时，实施大规模退耕还林还草为增加森林碳汇、应对气候变化、参与全球环境治理作出了重要贡献。

国家林业和草原局局长张建龙在会上指出，退耕还林还草工程已经成为我国乃至世界上资金投入最多、建设规模最大、政策性最强、群众参与程度最高的重大生态工程。工程实施20年来，各方面效益正在日益显现，为持续推进工程建设奠定了坚实基础。

张建龙表示，当前和今后一个时期，要科学编制退耕还林还草总体规划，做好顶层设计，并着力巩固工程建设成果，依法依规保护退耕后形成的林草资源，严肃查处毁林毁草、非法征占用、擅自复耕等行为。用足用好多渠道的政策资金，探索将符合条件的退耕还林还草纳入森林生态效益补偿、草原生态保护补助奖励、森林抚育补贴、国家储备林建设、森林质量精准提升工程等范围。在落实退耕农户管护责任的基础上，逐步将退耕还林纳入生态护林员统一管护范围，继续搞好封山禁牧，加强对退耕还林还草成果的管护。