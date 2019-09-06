声沙咽痛  这样按摩可缓解

有的人咽部容易发炎，动不动就声音沙哑喉咙痛，很受困扰。如果不吃消炎药，有没有什么解决办法呢？职业需要经常用嗓的人平时又该怎样保养咽喉？广东省名中医、广东省中医院耳鼻喉科主任李云英教授为大家推荐了一套按摩手法，不妨一试。

经常声音沙哑或为慢性喉炎

李云英说，平常大家所说的“声音沙哑、喉咙发炎”现象，多数都属于医学上“喉炎”的范畴。喉炎有急性喉炎和慢性喉炎之分。急性喉炎是病毒和细菌感染所致的喉黏膜急性炎症，常为急性上呼吸道感染的一部分。急性喉炎反复发作或迁延不愈常会导致慢性喉炎。

而慢性喉炎是指喉部黏膜的慢性非特异性炎症，临床上因其病变程度不同，分为慢性单纯性喉炎、肥厚性喉炎和萎缩性喉炎。中医把本病叫做“慢喉瘖”，也就是声音嘶哑的意思。

慢性喉炎的主要症状，初期可为间歇性的声音沙哑，用嗓越频繁则声嘶越重，渐变为持续性声嘶。另外还会有喉部分泌物增加、患者常感受到喉咙有痰，需要频繁清嗓；还会觉得咽部有异物感、灼热疼痛、干燥感等。

职业人群用嗓过度易患慢性喉炎

什么原因会导致慢性喉炎发作？李云英介绍，慢性喉炎病因目前尚未完全明确，多认为是持续性喉部受刺激所致。目前认为其发病与以下因素相关：首先是急性喉炎反复发作或迁延不愈。其次是用声过度，发声不当。这常见于教师、演员、歌唱家、售货员，或过强、过多用声，过高、过长时间的演唱。

另外，吸烟及吸入化学粉尘等有害气体，鼻炎、慢性扁桃体炎、慢性咽炎、下呼吸道感染等邻近部位感染，咽喉反流、胃酸的直接腐蚀损伤以及幽门螺旋杆菌的感染都可以导致慢性喉炎的发病。

有些全身性疾病波及喉部也可发生慢性喉炎，如高血压、糖尿病、肝硬化、心脏病、慢性肾病、风湿病、甲状腺功能异常等基础疾病，如果控制不好，病情迁延反复，会使全身血管舒缩的性能发生紊乱，从而导致喉部长期瘀血而继发慢性喉炎。

防治慢性喉炎要改变习惯

慢性喉炎总的治疗原则包括病因治疗、局部使用抗炎药物、物理治疗、发声矫治、中医及手术治疗等。但最关键还是需要早期诊断和治疗以达到最佳治疗效果；同时要改变不良生活习惯，去除刺激因素包括戒除烟酒、注意让嗓子休息等。如果症状较重，则需在医生指导下配合药物和其他疗法。

李云英介绍，平常大家可以试一下中医喉部按摩导引法。

声嘶失音按摩法

取穴部位：重点在人迎穴、水突穴、局部敏感压痛点及咽喉部三条侧线。第一侧线：喉结旁开1寸直下；第二侧线：在第一、第三侧线中间；第三侧线：喉结旁开1.5寸直下。

人迎穴：位于颈部，颈前喉结外侧大约3厘米处，当胸锁乳突肌的前缘，有动脉搏动处即是本穴。人迎穴取穴技巧：拇指与小指弯曲，中间三指伸直并拢，将无名指位于喉结旁，食指指腹所在的位置即是。

水突穴：位于人体的颈部，胸锁乳突肌的前缘，当人迎穴与气舍穴连线的中点。

操作：五指拿法。拇指与余四指分置喉、气管两侧，自上而下纵向拿捏、按揉，然后用拇指指腹与食指第2关节桡侧配合分别对三条侧线进行纵向推拿，往返数次。最后在人迎穴、水突穴、敏感压痛点采用揉法。

要领：以一手的拇指和食指分别轻轻按揉两侧穴位，每个穴位按揉30次，注意不要持续按揉，否则容易引起晕厥，每天按压3次。（全媒体记者周洁莹 通讯员张君丽、李馨妮、宋莉萍）