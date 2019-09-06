网上看病也报销 群众就医政策利好频频释放

人民网北京9月6日电 （记者崔元苑）党中央、国务院高度一直高度重视增进人民健康福祉，不论是对进口抗癌药实施零关税、鼓励创新药进口，还是加快已在境外上市新药审批、落实抗癌药降价措施、强化短缺药供应保障……一直遵循“以人为本”的核心，服务全民健康的终极目标，积极探索医疗资源供给侧改革、持续改善提升人民就医体验获得感、加强用药安全可及的制度性保障。近几个月来，围绕人民就医、用药，又有政策法规利好加持，记者对此进行了梳理。

网上看病就医 符合条件医保也报销

如今，互联网医院、互联网复诊、“互联网+”家庭医生签约服务、远程医疗会诊和诊断等各种“互联网+”医疗服务模式，已经开始对群众看病的便捷高效以及分级诊疗的推动释放影响。

8月30日，国家医保局印发《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》，明确符合条件的“互联网+”医疗服务可以纳入医保报销范围，有望进一步缓解传统就医痛点。

医保报销的“互联网+”医疗服务项目包括，一是定点医疗机构提供的“互联网+”医疗服务项目与目前支付范围内的线下医疗服务项目内容相同，经过备案后即可纳入支付范围并按规定支付。二是定点医疗机构提供的属于全新内容，线下没有相对应的医疗服务项目内容，省级医保部门可综合考虑临床价值、价格水平、医保支付能力等因素后决定是否纳入医保支付。

那么，看同样的病，网上看和到医院看病收费是不是一样？《指导意见》明确，按照线上线下公平的原则配套医保政策。“互联网+”医疗服务有自己的特点，线上线下同类服务应保持合理比价，体现公平对待，体现对资源配置的引导。《指导意见》要求对公立医疗机构提供的互联网复诊服务，收费标准不区分医务人员级别。

《指导意见》明确了不能重复收费的情形。比如公立医疗机构提供检查检验服务，委托第三方出具结论的，收费按委托方线下检查检验服务项目的价格执行，不按远程诊断单独立项，不重复收费；公立医疗机构依托“互联网+”提供家庭医生服务，按照服务包签约内容和标准提供服务和结算费用，不因服务方式变化另收或加收费用。

《药品管理法》修订 给疑难绝症患者更多用药希望

近期，《药品管理法》时隔18年首次全面修改通过。新修订的药品管理法重新界定了假药、劣药的标准和边界；建立上市许可证制度，落实了药品全生命周期的主体责任；针对常用药、急（抢）救药短缺问题，设专章“药品储备和供应”。回应了“代购境外抗癌新药，算不算假药？”“网售处方药该禁还是该放”等备受关注的焦点问题。

其中，舆论争议最大的“代购境外抗癌新药算不算卖假药”，在此次修订中也得以明确。

新修订的药品管理法将过去“按假药论处”的内容进行重新归类，让成分真实和效果可靠的真药不再背负“假药”之名。明确了“进口国内未批准的境外合法新药不再按假药论处；对未经批准进口少量境外已合法上市的药品，情节较轻的，可以减轻处罚；没有造成人身伤害后果或者延误治疗的，可以免于处罚”。

《疫苗管理法》颁布 专法护航让百姓放心打疫苗

8月14日，《中华人民共和国疫苗管理法》全文公布。这部对疫苗管理进行的专门立法，被称为“史上最严”。

南开大学法学院教授、药品法学者宋华琳接受人民网专访解读称，《疫苗管理法》将此前分散在多部法律法规中的疫苗研制、生产、流通、预防接种、异常反应监测、保障措施、监督管理、法律责任等规定进行全链条统筹整合。聚焦疫苗全链条、全生命周期管理，对关键点加以控制，规定各方主体权利、义务与法律责任，为疫苗管理立章建制，为疫苗行业规范有序发展提供法律指南。

《疫苗管理法》不仅为疫苗上市许可持有人设定了法律责任，还为疾病预防控制机构、接种单位、疫苗上市许可持有人、疫苗配送单位的违法行为设定了法律责任，使得全方位、无缝隙地为疫苗全生命周期质量管理中的各主体设定法律责任。

《疫苗管理法》设定了行政处罚中的“双罚”制度，落实了“处罚到人”要求。提高违法者的违法成本，减少疫苗违法事件的发生。

《疫苗管理法》规定，国家实行疫苗全程电子追溯制度。目的在于做到信息可查询、来源可追溯、过程可控制、责任可追究，有助于使得疫苗全生命周期链条上各主体履行相应的义务；有助于监管部门以信息为基础，进行风险监管；有助于保障消费者的知情权和选择权。

《疫苗管理法》不仅对疫苗安全进行全程监管，还对疫苗救济方式予以了全面革新。《疫苗管理法》通过建立健全异常反应补偿、损害赔偿制度，实行疫苗强制责任保险制度，着力构建对受种者完善的保障机制，更好地维护公众的合法权益。

《疫苗管理法》立法中体现了合作治理的理念。从政府监管向公共治理转型，强调通过各级人民政府、药品监督管理部门、卫生健康主管部门、疫苗上市许可持有人、疾病预防控制机构、接种单位、新闻媒体、行业协会等多元主体的合作治理，通过让不同主体承担不同的权利、义务与责任，形成监管合力，保障公众健康。

新版药品目录发布 更多救命救急好药纳入医保

为减轻广大参保人员的药品费用负担，把更多救命救急的好药纳入医保，提升医保资金使用效益，不断提高群众医疗保障待遇，促进我国医药产业创新发展，近期，国家医保局会同有关部门对《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（以下简称药品目录）进行了动态调整。

新版药品目录增加了部分疗效确切、价格合理的药品。新增药品覆盖了要优先考虑的国家基本药物、癌症及罕见病等重大疾病治疗用药、慢性病用药、儿童用药等，其中通过常规准入新增重大疾病治疗用药5个，糖尿病等慢病用药36个，儿童用药38个，绝大部分国家基本药物通过常规准入或被纳入拟谈判药品名单，并将74个基本药物由乙类调整为甲类。

对于临床价值高但价格昂贵或对基金影响较大的专利独家药品，根据专家评审和投票遴选结果，初步确定将128个药品纳入拟谈判准入范围。包括109个西药和19个中成药。这些药品的治疗领域主要涉及癌症、罕见病等重大疾病、丙肝、乙肝以及高血压、糖尿病等慢性病等。许多产品都是近几年国家药监局批准的新药，亦包括国内重大创新药品。

在调出药品方面，主要是被国家药监部门撤销文号的药品以及临床价值不高、滥用明显、有更好替代的药品。本次共调出150个品种。专家重点参考了6月份国家卫健委发布的第一批国家重点监控合理用药药品目录，经专项论证，一致决定将国家医保药品目录中的重点监控药品全部调出。为调入更多救命救急的好药腾出空间。

此外，对抗生素、营养制剂、中药注射剂等易滥用的药品进一步加强了限定支付管理。