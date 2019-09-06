溃疡性结肠炎是一种炎症性肠病，其病因尚不明确，但病程漫长且反复发作。根据美国一项新研究，多吃核桃可对溃疡性结肠炎起到预防和治疗作用。

美国康涅狄格大学和德州农工大学的联合研究小组进行了一项小鼠实验。研究人员持续两周给患上溃疡性结肠炎的小鼠喂食核桃，小鼠每天食用的核桃量占其日常饮食的14%。结果发现，摄入核桃的小鼠结肠黏膜修复功能得到显著增强，溃疡性结肠炎发作所导致的结肠损伤比未摄入核桃的小鼠少得多。此外，小鼠食用核桃后，排泄物中的代谢产物发生了变化，这一现象可能构成了肠道保护的一部分。研究报告发表于《营养学》杂志上。

该研究领导者丹尼尔·罗森博格博士指出，核桃中的大量天然化合物和植物化学物质已被证明具备多种健康益处，包括抗炎及抗癌功效，推荐溃疡性结肠炎患者每天食用20~25个核桃。下一步，研究团队将深入查明核桃对其他类型炎症性肠病的有益影响。▲ （林 帆）