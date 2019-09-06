老人晨练，全天记忆力好

前不久曾有研究建议，清晨忙忙碌碌的上班族可尝试以夜跑的方式进行锻炼。但对老年人来说，澳大利亚近日的一项新研究表明，晨练对他们提升认知能力的效果更佳。

澳大利亚贝克心脏与糖尿病研究中心的研究团队以65位年龄在55~80岁之间的志愿者为对象进行试验，这些中老年人均已退休，平时喜欢在家中读书或看电视。参试者每日清晨在跑步机上进行中等强度运动（快步行走），随后每隔一段时间起身“溜达”3分钟。研究人员对参试者全天的认知能力进行监测和评估，包括精神运动功能、注意力、执行力、决策力和记忆力等。对比结果发现，与晨起后不做任何运动，且保持长时间坐姿的人相比，参试者晨练后一整天，短期记忆力和决策能力都保持在较高水平。研究结论发表在《英国运动医学杂志》上。

贝克心脏与糖尿病研究中心研究员迈克尔·惠勒认为，不同模式的身体活动可优化特定的认知能力。晨练改善记忆力和决策力的奥秘在于提升全天的脑源性神经生长因子含量，这种蛋白质有益于负责信息传递的大脑神经元存活和生长。▲（林乐乐）