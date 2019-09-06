“一码看病”，让就医更便捷

“一码看病”带来的便捷不容低估，值得认真研究，等完善后大力推广。

实名认证身份证、输入手机号、点击申请“电子健康卡”，江苏的周先生随即就能在省人民医院公众号，查询到自己的电子健康卡二维码，并用其在医院自助机上扫码完成挂号。

据新华社报道，江苏“上线”电子健康卡，实现“一码看病”。这引发舆论关注。

所谓“一码看病”，就是就诊报到、缴费等过程，患者只要持手机里的二维码就可以“一码搞定”。该做法因便捷性等优点，得到业界肯定。

长期以来，医院各自发行就诊卡，不同医院的就诊卡不兼容，患者到一家医院就得办一张卡，成了久治未愈的顽疾。这耗费时间还是小事，更关键的是，医院之间无法实现信息共享，患者到了另一家医院，不得不重新做检查或从头开始治疗。

为此，很多城市推出了“一卡通”，后来又推出了全国“一卡通”，但医院自制的就诊卡也没有因此消失，反而出现多种卡并存等现象。部分患者由过去的“一院一卡”，变成了现在的“一院多卡”。

因此，推出电子健康卡二维码实现“一码看病”，有助于推动不同医院间的信息互通，并完成所有就医流程，解决患者“一院一卡、重复办卡、互不联通”的痛点。

非但如此，医生通过此码，还能解读出患者的现病史、既往史、个人史等基本信息，使诊疗更具有连续性，也节省不少诊疗费用。

在此之前，很多人都在呼吁，医院之间实行电子病历共享。部分医联体内也实现了医疗机构间的互联互通和电子健康档案、电子病历的连续记录及信息共享。

但在移动互联网时代，“互联网+医疗”在做便民加法上，大有可深挖的余地。而随着电子健康卡二维码的功能进一步健全，容量持续增大，这不仅能够成为门诊病历的载体，还可收纳住院病历，使电子病历共享更彻底地走进现实。

不过，与便捷如影随形的是信息安全问题。电子健康卡二维码越容易扫描和读取，患者敏感信息泄露的风险也越大。因而，既要为诊疗修宽信息大道，更须筑高安全防火墙，如此方能消除“扫码看病”带来的安全顾虑。

说到底，“一码看病”能提高就医效率，也能带来巨大的便捷性。可以想见，只要在把握好风控的基础上持续完善其功能，其推广价值也会越来越高。

罗志华（医生）