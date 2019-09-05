运鸿集团受邀出席2019东盟峰会论坛
2019年9月4日，2019东盟经贸发展合作峰会在曼谷召开。此次会议旨在加强东盟商务交流合作，达成曼谷共识，共建一带一路品牌合作典范。
应泰方邀请，洽洽食品、红豆集团、中国运鸿控股等中国龙头企业作为东盟重点合作企业受邀参加峰会。
全国工商联中国民营经济国际合作商会主席团主席、中欧经济合作与人文交流工作委员会执行副主席李玉保与泰国陆军上将措-安楠迪查将军合影留念
全国工商联中国民营经济国际合作商会主席团主席、中欧经济合作与人文交流工作委员会执行副主席李玉保作为中方企业代表发言。李玉保主席表示，东盟的长期稳定，奠定了东盟发展的重要基础。长期的稳定将会加速中国与东盟其他国家的协作发展。中国坚持改革开放，“一带一路”倡议的实施，为整个东盟地区人民创造福祉，兼容并包的中国态度将为东盟稳定发展继续贡献力量。
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