备战东京奥运 金龙鱼国家队运动营养师入驻奥运国家队正式启动

9月3日，“金龙鱼国家队运动营养师入驻国家队”启动仪式在人民日报新媒体演播厅正式举行。启动仪式由国家体育总局运动医学研究所、中国营养学会、益海嘉里食品营销有限公司共同举办。国家体育总局运动医学研究所所长谢敏豪、国家体育总局备战奥运会科技专家组专家冯美云、中国营养学会副理事长、中国营养学会运动营养分会主委常翠青、益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司总裁穆彦魁、益海嘉里食品营销有限公司董事长兼总经理陈波等嘉宾，与国家队运动员代表和入队营养师代表一起出席了启动仪式。

备战2020东京奥运会金龙鱼运动营养师入驻国家队项目启动

启动仪式现场，金龙鱼国家队运动营养师精彩亮相。据了解，未来，这些金龙鱼国家队运动营养师将入驻备战2020东京奥运会国家队，以科学健康的理念为奥运健儿提供营养支持，助力运动员备战奥运。与会嘉宾与金龙鱼国家队运动营养师以及国家队现役运动员代表何子红、黄丽英、张洁、谢作瑞一同为项目的官方LOGO揭幕。现场，益海嘉里研发中心副总经理姜元荣、国家体育总局备战奥运科技专家组专家冯美云还与中国女足现役国脚古雅沙、刘杉杉、中国国家田径跳高运动员郭劲岐以及前奥运冠军、原国家女排队长魏秋月还开展了一场精彩、特别的互动环节。

金龙鱼国家队运动营养师将入驻备战东京奥运会国家队，为奥运加油

科学营养是运动员保持良好体能和竞技状态的基础，是科学训练的重要组成部分。随着2020年东京奥运会的临近以及北京冬奥会备战工作的全面开展，完善国家队营养工作机制，增加国家队、训练基地营养师队伍，为国家队运动员们提供科学的营养保障与服务成为备战奥运的重中之重。

益海嘉里旗下的金龙鱼作为国民粮油品牌，此次牵手国家体育总局运动医学研究所、中国营养学会、共同启动“金龙鱼国家队运动营养师驻队项目”，通过在全国范围内招募、选拔、培训以及考核后，将有众多优秀的注册营养师，一路披荆斩棘通过考验，经过系统化的培训及实践，最终入驻55支奥运国家队，为国家队建立一支专业的营养师团队，这是自新中国成立以来，首次为国家队运动员们配备专门的营养师。

据益海嘉里食品营销有限公司董事长兼总经理陈波介绍，这些金龙鱼国家队运动营养师组成的专业团队，将为国家队备战2020年东京奥运会提供科学的营养保障与服务，其中包括运动员日常膳食营养管理、运动员不同训练阶段以及大赛备战期间的营养方案制定，以及围绕营养监控、营养评估等各方面形成营养问题解决方案等等，全力保障运动员们的科学营养。同时，金龙鱼国家队运动营养师们还会记录服务国家队期间的所有数据结果，形成国家队运动员膳食保障与服务的相关报告，进一步完善建立国家队膳食营养体系。金龙鱼将以一贯倡导的科学营养、均衡健康的饮食方式，高品质的健康产品配合专业运动营养师队伍，为中国奥运健儿提供全方位的营养支持。为奥运，助力中国体育代表团未来在2020年东京奥运会、2022年北京冬奥会、2024年巴黎奥运会上赛出好成绩。

秉持奥运精神，金龙鱼为全民健康保驾护航

会上介绍，上市28年来，金龙鱼一直专注为国人打造安全的餐桌食品，以满足消费者的需求为已任，从食用油到大米，面粉再到挂面、杂粮以及米粉产品，金龙鱼的粮油产品已覆盖老百姓餐桌食品的方方面面，为老百姓的健康生活提供了丰富的选择。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司总裁穆彦魁表示，履行社会责任，守护国民健康生活是金龙鱼一直坚持的发展理念。未来，金龙鱼还将锐意进取，继续秉持奥运精神，为国人提供安全营养的高品质粮油产品，传递健康营养新理念，以新升级的高品质米、面、油等产品为奥运健儿保驾护航，成为全民健康水平提升背后的力量。