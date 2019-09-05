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《净水器微生物二次污染白皮书》发布会召开

2019年09月05日14:22 来源：人民网-人民健康网

 2019年9月3日，在全国家用电器工业信息中心举办《净水器微生物二次污染白皮书》发布会，《白皮书》由全国家用电器工业信息中心、中国家电网和威凯检测技术有限公司联合发布。会上针对净水器产生的二次污染及其解决措施等进行了介绍。

随着人们生活水平的提高，对饮水健康的意识也是日益加强，通过调研发现，无论是从净水器的现占有率，还是未来潜在的市场规模，都将会是一个快速发展的阶段。那么问题来了，你对你家净水器功能了解是否全面？净水器滤芯有定期更换吗？搁置一段时间的净水器，是如何复用的？净水器多级滤芯存在不同程度的微生物污染，将会对你的健康造成二次伤害，这样就与你最初使用净水器的目的背道而驰。

针对众多的污染隐患，净水企业选择的菌落控制的方式较为多样化，主要方法包含了物理拦截和化学抑菌两大方式。白皮书逐一分析这些抑菌方案的优劣势和使用产品。

此外，《白皮书》中还总结了净水器产品购买的指南，如何为你爱的人和爱你的人选一台称心如意的净水器，让你选的安心，用的放心。

(责编：许晓华、杨迪)


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