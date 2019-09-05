新绎健康联合人民健康共同开启七修之旅

8月31日，新绎健康联合人民健康、CMO-100共同开启了一场神奇的七修江湖体验之旅，多家企业高管齐聚人民日报新绎健康展厅，感受独具七修特色的传统文化魅力。

七修书院副院长刘广辉开场致辞，对七修书院和七修特色文化做出了详细的讲解，现场掌声连连不断。

沙龙活动以体验为主，由七修书院的七修师带领大家体验七修江湖活动，在活动过程中，大家各自在书、香、花、乐体验特色挑战，通过品香猜名、江湖飞花令、落笔成章、愿成乐奏等闯关环节，尽情体会七修文化的魅力。

CMO-100的负责人吴晓晶表示，活动轻松愉快、文化体验感十足，同时还能做到了健康减压的效果，这样的体验活动不虚此行，系统的古风体验在北京目前还不是很多见，这是寻找传统文化和健康生活方式新的打开方式，更适合都市中焦虑的职场人士。

本次体验活动特色是将传统的书、香、花、乐的体验融合在策略游戏中，其实这次活动不仅仅是一次体验，一场游戏，还是融合文化体验的团队建设活动，可以帮助每个团队发现组员的优点、找到自己的定位，设定精准的目标，制订合理的计划，并且提高大家在游戏中的领导力，培养沟通的能力。

据了解，七修体验沙龙活动此次在北京全面开启，将推出系列体验活动，展示丰富的七修特色文化和产品。七修书院除了开设七修特色的文化课程外，还针对公司推出了定制的七修团建课程，让“德、食、功、书、香、乐、花”七种不同的修习方式融入每日的工作和生活当中去，欢乐解压，玩转职场，提升团队意识和素质，缓解工作的压力，放松身心，从传统文化入手提高职业素质的培养。