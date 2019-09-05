常跷二郎腿危害多 如何改掉坏习惯

跷二郎腿是很多人都有的习惯，有的跷得洒脱不羁，有的跷得优雅万分，但无论哪种跷二郎腿的方式，都可能影响身体健康。

常跷二郎腿危害多

从某种角度讲，跷二郎腿可以调整人体的重心，使人们坐着的时候更加稳当；可以暂时缓解下肢和足底肌肉的紧张，使肌群得到短暂的放松。但前提是时间要短，最好不要超过10分钟，否则带来的危害远远多于益处。

●导致腿部静脉曲张或血栓栓塞 跷二郎腿时，被垫压的膝盖受到压迫，两腿长时间保持一个姿势不动，血液循环受阻，很可能造成腿部静脉曲张或血栓栓塞，影响腿部美观的同时更影响健康。所以纠正自己跷二郎腿的习惯十分必要，如果管不住自己，那么跷二郎腿之后一定要用双手反复揉搓或拍打酸痛、麻木的腿部以缓解疲劳，尽快恢复血液通畅。

●导致脊椎变形，引起背部疼痛 人体正常脊椎从侧面看应呈“S”形，而跷二郎腿时容易弯腰驼背，久而久之，脊椎变成了“C”形，造成腰椎与胸椎压力分布不均。长此以往，还会压迫到脊神经，引起背部疼痛。

●出现骨骼病变或肌肉劳损 跷二郎腿时，骨盆和髋关节由于长期受压，容易酸疼，时间长了可能出现骨骼病变或肌肉劳损。

●导致妇科疾病 跷二郎腿时两腿交叠，会妨碍女性私处的散热和透气，而长期高温不透气的环境容易导致细菌大量滋生，从而引起妇科疾病。如果女性本身就有某些妇科炎症的话，症状就可能会因此加重。

如何改掉坏习惯

坐下就不由自主地跷二郎腿，左右鞋子磨损程度不一样，即使没吃饭下腹部也胀得厉害，保持站立姿势时会觉得累，运动之后左右腿酸痛程度不一样，双腿有O型腿倾向，腰酸背痛，有静脉曲张以及妇科炎症等，以上情况都可能说明你跷二郎腿已成习惯，并且对身体造成了损害。为了纠正跷二郎腿的习惯，除了在心理上控制住自己之外，还可以通过以下方法进行纠正。

◇夹紧双膝 坐下时，在双膝之间放一支笔并夹紧，保持这个姿势的时间越长越好，每天进行3次，坚持一个月基本就能纠正跷二郎腿的习惯。这个动作还能帮助紧致大腿内侧的赘肉，让腿型更加好看。

◇正确的走路姿势 走路时，抬头、挺胸、收腹，将重心放在腿的内侧，脚尖微微向外，注意均匀跨步，时间久了就能纠正跷二郎腿导致的腿型问题。

◇抬腿动作 平躺在瑜伽垫上，双脚脚尖并拢，双手放在身体两侧以保持身体平衡；深呼吸，抬起双腿与地面垂直，保持均匀的呼吸，坚持15秒；将腿垂下至与地面呈45°，保持均匀的呼吸，坚持15秒；回到90°位置，坚持15秒，之后改为45°，如此重复5次，放下双腿休息即可。每天晚上临睡前练习一次，坚持一段时间，不仅可以有效纠正腿型，还能畅通腿部气血、消除水肿。（乔丽杰）