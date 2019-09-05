中医有云：“药补不如食补，食补不如水补。”水堪比灵丹妙药，感冒要喝水，发烧要喝水，护肤要喝水……水这么万能，我们不禁想问，喝水能不能帮助减肥？

喝水，减肥必不可少的帮手。喝水不仅可以占据胃的空间，增加饱腹感，还可以消除口渴带来的饥饿感，帮助我们在减肥期间降低食欲。水可以助力脂肪燃烧，身体代谢1kg脂肪需要10L的水分，水分不够会降低新陈代谢的速度。

减肥期间一定要补充足够的水分，这样可以让脂肪快速地代谢，并将代谢废物及时排出体外。喝水可以促进胃肠蠕动，消耗能量，相当于在“运动”减肥。每天喝2000ml的水，可以消耗约100大卡的能量，相当于慢跑15分钟。这样的运动方式，简单又不累人。

那么，减肥期间怎样喝水？最好的莫过于白开水了，操作简单，适合懒人。对于水温的把握，自我感觉舒适就好，温热或者温凉都可。对于减肥的朋友们，可以根据自身情况估计喝水的量。如果天气热，运动多，可以适当多喝一些。

喝水的时间段没有严格的要求，重点是在一天内多次补水，而且一次要喝够250ml~500ml，这样才能促进胃肠蠕动，有更好的减肥效果。就控制饮食来说，餐前饮用两杯水是降低食欲的好办法。

喝水减肥有副作用吗？一般来讲，没有水盐代谢疾病，水中毒几乎不会发生，多喝几杯水并没有大碍。但是，并不是喝得越多越好，因为喝水量和减肥效果没有确切的关系，喝得多不一定减得多。对于喝水减肥法，我们提倡取之有度，用之有节。

（中南大学湘雅医院主任医师吴静、副主任医师王敏）