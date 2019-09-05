“在大湾区，向世界推广中医”

新华社广州9月3日电 （记者郑天虹、丁乐）广州中医药大学3日迎来开学典礼。今年该校报到全日制香港学生151名。开学典礼上，他们与其他千名内地学生一起，聆听开学第一课《争做有信仰、有情怀、有担当的新时代大学生》。

课上，广州中医药大学党委书记张建华给新生们分享了许多英雄的事迹，其中抗击非典英雄——医护人员叶欣给香港新生袁志方留下了深刻的印象。

“叶欣为抗击非典牺牲，救死扶伤的她是值得学习的榜样。”袁志方说，“作为一个中国人，我们有责任把包括中医在内的传统文化传承下去。”

爱上中医，并立志从医，对于18岁的香港新生张彦丽来说，这个梦想的种子从中学开始就萌发了。受从医的父亲影响，张彦丽和哥哥张铮彦从小对中医感兴趣。

2017年，她哥哥张铮彦考上了广州中医药大学。当时，她与父母一起送哥哥走进校园，那块刻着“厚德博学、精诚济世”校训的石头成了她最深的记忆。她默默许下诺言：“两年后我要跟哥哥一起上学。”

以一名新生的身份再次来到广州中医药大学，圆梦的张彦丽特别兴奋。“我希望成为一位优秀的中医师，传承这块瑰宝。”她说，“青年强，则国强。作为一名中国人、一个广中医人，我们时刻记得根在黄河、根在中国。”

张彦丽已经开始规划自己的大学生活。“我想参加学校书法社团，我从小就喜欢中国历史和中华传统文化。”她说，中学去西安旅游时，她还亲自捏陶做兵马俑，至今珍藏在家中。

作为一名大三的学生，张铮彦在帮助新来的香港学生融入内地学习和生活方面做了很多工作。“我是国际学院学生会的一员，经常会组织参观、联谊等迎新活动，让新生更加了解学校、更快融入生活。接下来我们还将举行前辈分享会、学者讲座。”

在3年的学校生活里，张铮彦与内地学生有很多的交流。“大家都很热情，我们在一起切磋足球，练习针灸，很有意思。”他笑着说，“接下来希望在内地实习，多积累经验。我觉得粤港澳大湾区是很好的机会，能向全世界推广中医。我作为中国人，觉得很有使命感和归属感。”

即将到来的传统节日中秋节，张铮彦兄妹俩打算回港和家人团圆，“现在高铁特别方便，一两个小时就能回到家里”。

袁志方则打算和同学们一起过中秋。“我这周回香港，打算带点月饼回来，下周和大家一起吃。”谈及未来，袁志方计划再辅修针灸、推拿，并带着学识回港建设家乡。

张铮彦兄妹俩也计划好了国庆假期的安排。除了在学校和老师同学一起庆祝以外，两人还计划在长假期间参加学校的研学活动，增进对内地的了解。哥哥将前往云南，观珍奇动植。妹妹去往上海，看都市魅力。