“洱海变清了。”走在大理，时常听到当地人如此感慨。2003年的那场规模化蓝藻，仿佛一把悬在洱海上方的达摩克利斯之剑，令大理人不敢松懈一分。近年来，洱海又恢复了往日的清澈，监测数据也显示，洱海的水质在逐渐变好。洱海治理保护初显成效，这一切得益于当地的精细化治水。

精细化治水，在于精准研判。为了保护好洱海，当地建立起100多人的大理白族自治州洱海保护治理及流域转型发展指挥部，将保护治理任务落实到部、落实到人。建成洱海监控预警系统，实现对湖面和主要入湖河道重要节点断面水质监测的全覆盖，并对入湖污染负荷进行时空分析。这样一来，一旦蓝藻压力有增大的趋势，指挥部就能迅速采取应对措施，防患于未然。

精细化治水，在于细致入微。4461公里的污水收集管道，是北京到深圳距离的2倍。大理人花了两年多时间，将每家每户都接入这张污水收集管网中，工程量巨大且繁复。建了污水收集管网，污水去哪里？当地又建起了污水处理厂，收集来的污水经过处理后能够用于灌溉农田。一环接一环，不让一滴污水直接流入洱海。细致入微的不仅有这条污水收集线，还有大理市的流域河长制。每位河长不仅要管流入洱海的这条河，还要管流域内所有的支流和沟渠，监管极其细致。

精细化治水，在于以人为本。为了保护洱海、建设湿地和生态廊道，环湖15米之内的1806户共7270人全部搬迁，等待他们的是一个绿色环保的“1806”（注：回迁户数）特色小镇，有些居民不肯在家中修建化粪池、建设污水收集管道，村支书便挨家挨户做工作。为了防控面源污染，洱海流域内禁种大蒜，老百姓的吃喝成了一大问题。当地及时促进农业转型，实施水稻、烤烟等绿色生态种植，发展水果、中药材等多年生作物，促进土地流转，引入外来企业，帮助农民实现就业。

洱海变清了，精细化治水让“苍山不墨千秋画,洱海无弦万古琴”的美丽愿景正照进现实。