用大数据赋能盐碱地治理

提案人：全国政协委员孙太利

案由：我国是盐碱地大国，面积总量位居世界第三。按照高质量发展要求，我国盐碱地治理目前还存在差距，如目前尚无盐碱地治理的国家标准；中、重度盐碱地治理的防返碱关键技术还没有突破；多数盐碱地治理单项手段多，综合治理手段少，治理追求短效多，实施长效机制少，等等。

建议：应用大数据、智能化来赋能盐碱地治理，通过人工智能与盐碱地治理相结合，优化盐碱地治理方法，提高盐碱地治理质量和科学化水平。

组织有关盐碱地治理专家和计算机专家，共同研发升级版的盐碱地治理智能化管理系统。其功能包括：建立盐碱地治理数据库和平台，收集土壤的基本物质的资源数据，形成全国盐碱地治理资源共享。通过大数据分析、筛选，优化盐碱地治理方案，达到一地一案，因地制宜。通过大数据、芯片、传感器等元器件，对盐碱地治理实施动态管理，立体多维管理，长效管理。

抓紧制定盐碱地治理的国家标准。对自然环境恶劣的重度盐碱地块，经专家评估治理投入大，经济效益差，可以转换为建立无土栽培的生态产业基地，创新新业态下的农业新产品。

对已经治理的盐碱地要实施“智能化养地”，防止返碱。要改变农民对耕地“重用轻养”习惯，通过对土壤、大气、水分、养分、品种特性等智能化分析和管理，实施“换茬”“间种”“套种”“间干间湿”等方法，合理施肥，适时浇水，保持耕地的生态健康，保障盐碱地治理的长期效应。

注重人工智能与盐碱地治理综合人才队伍的培养。应加大支持高校、职业院校培养盐碱地治理专业中高端人才。鼓励科技人员研发高端农业机械设备，不断提高盐碱地治理的自动化水平。提倡跨界思维，联合开发，使盐碱地治理不断创新发展。

（文 禹整理）

《 人民日报 》（ 2019年09月05日 17 版）